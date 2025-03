Les coloris « flashy » ont contribué à faire le succès de la collection signature de LaMelo Ball chez Puma. Sortie en 2023, la MB.01 « Golden Child » avait notamment fait partie des coloris marquants de la première chaussure signature de LaMelo Ball.

Le voilà de retour pour habiller la MB.04, et comme la version précédente, l’or ne manque pas ! On en retrouve sur la semelle, sur les motifs recouvrant l’avant de la paire et bien sûr sur la languette pour compléter une base en beige. Comme c’est le cas depuis plusieurs coloris, le talon sert à dévoiler un nouveau logo. Cette fois, on retrouve donc un LaMelo Ball dessiné tel un ange, accompagné du logo « LF » de sa marque « La Francé ».

La MB.04 « Golden Child » est disponible depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 125 euros !