Attaqués en justice ce week-end par Alan Foster, cofondateur de Big Baller Brand, pour violation de marque déposée, pratiques commerciales déloyales et fraude, Puma et LaMelo Ball lancent déjà la contre-attaque avec l’arrivée prochaine sur le marché d’un nouveau coloris de la MB.01, la paire au cœur de la plainte déposée par Foster.

Baptisé « Golden Child », celui-ci symbolise l’avenir doré du meneur des Hornets en NBA avec une tige entre beige et doré, complété par des finitions en orange, et une semelle également entre doré et une partie translucide.

La MB.01 « Golden Child » est attendue pour le 24 novembre prochain sur le marché US au prix de 140 dollars.

(Via SneakerNews)