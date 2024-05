Le co-fondateur de Big Baller Brand attaque Puma et LaMelo Ball en justice

Le 9 août 2021, à l’occasion d’un match de Summer League, auquel il assistait depuis le bord du terrain, LaMelo Ball dévoilait sa toute première chaussure signature chez Puma.

Dans la foulée, il avait pris le soin de corriger deux sites de référence (NiceKicks et B/R Kicks) via son Twitter personnel. Leur tort ? Avoir appelé sa première chaussure signature la « MB1 » au lieu de « MB.01 ».

Plus de deux ans après, on comprend mieux pourquoi le meneur des Hornets avait pris le soin de réclamer cette correction. Avant de signer chez Puma, le frère de Lonzo était chez Big Baller Brand, la marque créée par son père LaVar Ball en collaboration avec Alan Foster. Et BBB avait également envisagé de sortir une ligne signature à l’effigie du joueur, dont le premier modèle se serait appelé « MB1 », marque déposée par BBB.

Déjà en litige avec Lonzo Ball

Pour Alan Foster, co-fondateur de « BBB », il s’agit d’une faille potentielle dans laquelle il va tenter de s’engouffrer en attaquant tout simplement Puma en justice.

Dans sa plainte, il réclame 200 millions de dollars à la marque allemande pour « violation de marque déposée, pratiques commerciales déloyales et fraude ». Il estime que LaMelo Ball et la marque ont enfreint les règles sur les marques en sachant que la marque « MB1 » avait été déposée et leur reproche d’avoir « surfé » sur cette vague.

Ce n’est pas la première fois que la famille Ball et Alan Foster s’affrontent sur le terrain judiciaire.

En 2019, Lonzo Ball avait poursuivi Alan Foster en justice pour avoir retiré 1.5 million de dollars des comptes personnels et professionnels du joueur en espèces. Il avait également été accusé d’avoir viré 474 000 dollars sur le compte de sa société de conseil.