Don Nelson prépare un message aux Mavericks lors de la remise du prix Chuck Daly

Ce soir, avant le Game 2 entre le Thunder et les Pacers, Don Nelson recevra le prestigieux Chuck Daly Lifetime Achievement Award. Chaque année, l’association des coaches NBA (NBCA) remet ce trophée à une légende du coaching, et cette année, c’est donc l’ancien entraîneur des Mavericks, des Knicks ou encore des Warriors qui va succéder à Rudy Tomjanovich, très ému il y a un an au moment de recevoir ce prix.

C’est Rick Carlisle, président de cette association, qui lui remettra ce prix, et Don Nelson a prévenu qu’il profiterait de l’occasion pour passer un petit message aux dirigeants de Dallas, coupables d’avoir transféré Luka Doncic aux Lakers.

« Luka est un ami très cher et pour protester contre son transfert de Dallas vers L.A., je vais porter une paire de ses nouvelles chaussures. Je tenais à le dire » a-t-il révélé à Marc Stein. « Ma philosophie a toujours été : quand on a un grand joueur, il est à vous pour la vie. On ne se débarrasse pas des grands joueurs. J’ai été très déçu quand c’est arrivé. »

A Dallas, Don Nelson a été coach et GM de 1997 à 2005, et c’est son fils, Donnie, qui lui avait succédé jusqu’en 2021.