Derrière le coup de fil qui a scellé l’association Tyrese Haliburton – Pascal Siakam

Nous sommes en janvier 2024. Les Pacers sont à Atlanta alors que les dirigeants discutent de l’arrivée de Pascal Siakam. Mais avant que le Camerounais ne rejoigne l’équipe, Tyrese Haliburton l’appelle au téléphone.

Une conversation d’une heure, afin de vérifier que les priorités des deux leaders sont bien alignées…

« Je voulais avoir une conversation : ‘Est-ce que c’est quelque chose que tu veux vraiment faire ? Tu veux vraiment être ici ? Parce que les gars qui ont fait partie du noyau de ce groupe, nous chérissons cette organisation et ce que nous avons pu construire ici » raconte Tyrese Haliburton. « Chaque équipe, lorsqu’elle remporte un titre ou qu’elle joue bien, lorsqu’elle procède à un échange ou fait venir quelqu’un de l’extérieur pour intégrer l’effectif, elle ne veut pas se tromper. Si on voulait Pascal, il fallait que ce soit pour les bonnes choses. »

Pour Tyrese Haliburton, il fallait peut-être aussi vérifier que Pascal Siakam, en fin de contrat, avait bien l’intention de prolonger chez les Pacers. Et pas simplement être de passage dans l’Indiana…

« Le voir travailler si dur me donne envie de travailler plus dur, et je pense que cela se répercute sur tout le groupe »

« Nous avons eu une excellente conversation et je pense que nous étions tout à fait en phase sur le fait de vouloir gagner et de mettre l’accent sur ce point », continue Tyrese Haliburton. « Je lui ai dit : ‘On peut vraiment bien jouer ensemble. Je pense que je peux te donner le ballon dans les bons espaces et te permettre de faire ce que tu fais’. Il m’a dit qu’il pouvait faire beaucoup de choses pour m’aider à réussir également ».

À trois victoires du titre, les promesses ne sont pas loin de sa réaliser complètement, alors que Tyrese Haliburton n’a que du positif à dire sur son coéquipier d’expérience.

« La chose la plus importante que je respecte chez lui, c’est son éthique de travail. Il vient au gymnase, et je sais qu’il sera là tous les jours. Je sais exactement sur quel cercle il va shooter, alors j’essaie de ne pas lui prendre son cercle. Je le laisse faire son travail individuel. Et le voir travailler si dur me donne envie de travailler plus dur, et je pense que cela se répercute sur tout le groupe. J’adore vraiment l’avoir comme coéquipier ».