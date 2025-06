Jay Wright pas intéressé par le poste de coach aux Knicks

Après le licenciement de Tom Thibodeau, difficile encore de savoir qui les Knicks engageront pour lui succéder.

La piste menant à Jay Wright était logique, puisque l’ancien coach de Villanova a dirigé Mikal Bridges, Josh Hart et Jalen Brunson en NCAA, et qu’il est proche de Leon Rose, le président des Knicks et ancien agent.

Sauf qu’à 63 ans, le technicien n’a visiblement pas envie de retrouver un banc, lui qui s’est éloigné du coaching depuis trois ans et commente désormais les matchs universitaires sur CBS Sports.

Selon les journalistes Ian Begley et Seth Davis, Jay Wright et Leon Rose ont brièvement parlé du poste, mais l’entraîneur a vite fait comprendre au président de la franchise qu’il ne voulait pas se positionner. Le club est donc toujours en quête de celui qui fera passer un nouveau cap à ce groupe, et il viendra peut-être d’une autre franchise.

Car toujours selon Ian Begley, Ime Udoka, Chris Finch et Jason Kidd font partie des pistes envisagées par New York, alors qu’ils sont actuellement en poste à Houston, Minnesota et Dallas, respectivement.

Coach de Villanova de 2001 à 2022, Jay Wright a remporté deux titres universitaires (2016, 2018) avec les Wildcats, grâce notamment à Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart et Donte DiVincenzo. Double « Coach de l’année » en NCAA (2006 et 2016), il fut aussi assistant de Gregg Popovich au sein de Team USA, lors des JO de Tokyo.