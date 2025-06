Mohamed Diawara prend Pascal Siakam et Jaden McDaniels comme modèles

Après s’être rétracté en 2024, Mohamed Diawara (2m05, 20 ans) a cette fois décidé d’aller au bout du processus de la période pré-Draft, et l’ailier Choletais a entamé cette semaine sa série d’essais avec une première étape à Portland. Chez les Blazers, on compte déjà deux Français, avec Sidy Cissoko et Rayan Rupert.

« Je connais Rayan depuis l’INSEP, et Sidy, je le connais depuis pas mal d’années, et c’est cool de voir d’autres Français jouer ici » explique-t-il avant d’évoquer cette décision de maintenir son inscription. « J’ai beaucoup parlé avec des amis comme Zaccharie Risacher, et ça m’a conforté : c’était une bonne année pour tenter le coup. »

Pour l’instant, Mohamed Diawara n’apparaît pas dans la « Mock Draft » d’ESPN, qui le place à la 86e place des joueurs disponibles, mais NBADraft.net l’imagine aux alentours de la 50e place. Sa cote peut ainsi monter, et pour cela, il va multiplier les « workout » après celui effectué avec les Blazers.

Une dizaine d’essais prévus

« C’était mon tout premier essai en NBA et c’était une belle opportunité de jouer contre de très bons joueurs, et aussi de me montrer devant les gens de la franchise. J’avais reçu pas mal de conseils, de gens m’avaient expliqué à quoi m’attendre, donc j’étais prêt. Et je pense que j’ai fait du bon boulot aujourd’hui » estime-t-il. « Normalement j’en ai encore dix de prévus, et le prochain devrait être à Chicago, mais ce n’est pas encore sûr à 100%. »

Intégré au Team France et en pleine progression, il a donné les noms des joueurs qu’il observe le plus : « J’aime beaucoup Jaden McDaniels et Pascal Siakam. Ce sont vraiment les deux joueurs que je regarde le plus ».

Comme eux, il sait que sa réussite chez les pros passera par de la régularité à 3-points. « Mes qualités sont le tir, ma défense, ma capacité à jouer à plusieurs postes, ma polyvalence, mais je dois être plus régulier sur mon tir à 3-points. C’est le principal point sur lequel je travaille en ce moment. »