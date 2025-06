Ajay Mitchell, symbole de la philosophie collective du Thunder

Jusqu’ici, il se contentait d’apparitions lors de « blowouts ». Jusqu’à ce match d’ouverture de la finale NBA : Mark Daigneault a décidé de mobiliser Ajay Mitchell à l’entame du second quart-temps face aux Pacers.

Quatre minutes de jeu sans beaucoup de relief, avec aucun point au compteur, trois tirs manqués – dont une séquence avec un tir ouvert à 3-points raté, son propre rebond capté pour enchaîner avec un « floater » trop court, et 3 rebonds. Si son entrée n’a pas fait basculer la rencontre, elle témoigne de la philosophie de Mark Daigneault.

« (Mark) me dit toujours de rester prêt, et je pense que c’est le message pour tout le monde dans notre équipe. Nous avons une équipe très dense, donc tout le monde doit être prêt à intervenir à tout moment. C’est comme ça qu’on fonctionne », résume le rookie, qui ne s’est pas senti nerveux.

Drafté en 38e position en juin dernier, le natif d’Ans a largement profité de cette façon de faire cette saison. Il a réussi à intégrer les rotations de la meilleure équipe de la ligue dès les premières semaines de compétition, s’offrant régulièrement de sorties à 10 points ou plus.

Alex Caruso comme mentor

« Il est arrivé et a vraiment bien joué dès le début. C’est un gars très silencieux, humble, mais qui possède un talent énorme, une vraie dureté et un esprit de compétition remarquable », soutient Alex Caruso qui compte parmi les mentors d’Ajay Mitchell. « Il me donne toujours des conseils, mais il m’aide aussi sur le terrain avec tout ce qu’il voit et tout ce qu’il a vu au fil des années. C’est une personne idéale vers qui me tourner quand j’ai des questions », témoigne le rookie.

Malheureusement pour ce dernier, sa belle dynamique a été enrayée début janvier, puisqu’il a dû être opéré du gros orteil. Sa « première grosse blessure » en carrière. « Mais ça m’a vraiment aidé à grandir, en tant que personne mais aussi comme basketteur. J’ai beaucoup appris pendant cette période. Évidemment, sur le plan du jeu, en regardant des vidéos, en devenant plus fort. Et en dehors du basket, en faisant d’autres choses, en me rapprochant de ma famille », décrit-il.

Absent des terrains pendant trois bons mois, il n’a pu retrouver les parquets qu’à deux matchs de la fin de la saison régulière. Pas simple dans ce contexte de s’assurer sa place en playoffs. Mais le voir être envoyé sur le terrain lors d’une rencontre avec de tels enjeux prouve que son coach compte encore sur lui. « Pour un rookie qui joue des minutes en finale, être capable d’évoluer à ce niveau, c’est énorme », remarque à ce sujet Aaron Wiggins.

« Ça a été une longue année, mais c’est une expérience incroyable pour moi. C’est tout ce que j’ai toujours voulu depuis que je suis tout petit. Quand je repense à l’endroit où j’étais il y a cinq ans, de retour chez moi en Belgique, et à là où je suis maintenant, je ressens une immense gratitude », termine Ajay Mitchell.

Ajay Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 OKC 36 17 49.5 38.3 82.9 0.5 1.4 1.9 1.8 1.9 0.7 0.8 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.