DJ Augustin rejoint l’organigramme des Rockets

Ancien meneur de qualité, notamment comme doublure, DJ Augustin a confirmé au Houston Chronicle qu’il avait accepté un poste de dirigeant aux Rockets, sans qu’on sache vraiment s’il s’agit d’un rôle exécutif ou technique.

Déjà passé par la franchise texane comme joueur entre 2021 et 2022, Augustin retrouve une franchise qu’il connaît bien, et ce sera donc sa première expérience depuis l’annonce de sa retraite, en novembre 2024. Il avait prévenu qu’il resterait dans le milieu du basket.

Originaire de La Nouvelle-Orléans, Augustin avait déménagé à Houston pendant son adolescence à la suite de l’ouragan Katrina, et il a ensuite brillé avec l’université de Texas, notamment aux côtés de Kevin Durant dont le nom circule dans les couloirs du Toyota Center.

Sélectionné en 9e position de la Draft 2008 par les Bobcats, Augustin a connu une carrière plus que respectable avec 9,5 points, 3,9 passes de moyenne, et il avait rejoint les Rockets lors de la saison 2020-21 dans un échange envoyant P.J. Tucker aux Bucks. Augustin va alors porter les couleurs de la franchise sur une saison et demie avant d’être coupé en février 2022.

Il avait ensuite brièvement rejoint les Lakers, puis effectué un retour à Houston à la fin de la saison 2022-23 sans toutefois rejouer.