« Premièrement, je ne suis pas sûr d’adhérer entièrement à l’idée de votre question », sourit Adam Silver après la prise de parole d’une journaliste, selon laquelle cette finale entre Thunder et Pacers se jouait entre deux des plus petits marchés sans beaucoup de stars (« star power ») en présence.

Et le « commissionner », interrogé sur la « responsabilité » de la ligue de mettre en avant les joueurs de ces marchés, de citer évidemment Shai Gilgeous-Alexander, « une énorme star », MVP en titre, « Tyrese » Haliburton, deux fois All-Star, « Pascal » Siakam, convié à trois reprises au match des étoiles…

« Je comprends, pour être juste, (ces joueurs ne sont) peut-être pas au même niveau que certaines autres stars que nous avons eues dans cette ligue, et peut-être pas aussi en vue que certains joueurs qui évoluent encore actuellement », convient Adam Silver avant de mentionner LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant.

Le terrain plus important que les bureaux

Trois joueurs, sur lesquels le monde entier avait les yeux tournés l’été dernier aux Jeux olympiques de Paris, qui ont notamment fait le bonheur de la Grande Ligue et de ses fans il y a quelques années, lors des affrontements entre Warriors et Cavs en finale NBA.

« Certains de ces joueurs sont connus en raison de leur succès sur le terrain. La taille du marché dans lequel ils jouent importe beaucoup moins. Je m’attends à ce que l’équipe qui sortira victorieuse de cette finale accède presque automatiquement à un niveau supérieur. Mais je pense qu’avec le temps, les stars se font sur le terrain, pas au bureau de la ligue », poursuit le dirigeant.

Victor Wembanyama étant un bon exemple de l’argumentaire d’Adam Silver sur ces fameux marchés. Le Français a beau évoluer à San Antonio, il est déjà l’un des joueurs les plus populaires du championnat. Malgré ce constat, le dirigeant estime que la ligue peut aller plus loin encore dans la starification.

Ne pas subir la concurrence

« C’est un sujet dont on parle beaucoup : quelle est la meilleure manière de promouvoir les joueurs à l’avenir ? Nous avons une présence énorme sur les réseaux sociaux. L’an prochain, de nouveaux partenaires médias vont arriver, avec de grandes capacités de marketing : NBC, Peacock, Amazon bien sûr, ainsi qu’ESPN, ABC, Disney. Collectivement, on peut faire davantage », vise-t-il.

Si la NBA est déjà l’une des marques les plus présentes et puissantes sur la toile, Adam Silver considère qu’il y a « beaucoup plus de concurrence qu’auparavant » et qu’il est « plus difficile de se faire une place » sur le marché de l’attention.

« Il y a aussi beaucoup plus de bruit, et les gens ont aujourd’hui énormément d’autres options de divertissement : un nombre illimité de chaînes, YouTube, etc., plein d’autres choses à faire. Nous devons aussi élever notre niveau, au sein du bureau de la ligue, pour mieux promouvoir ces joueurs », termine-t-il.