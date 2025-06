Un air de déjà-vu à Oklahoma City

Un avantage maintenu jusque dans les dernières minutes, puis un « money time » très mal géré offensivement, avant un panier décisif d’un adversaire dans les ultimes secondes de la partie et une défaite cruelle. C’est l’histoire de ce Game 1 des Finals pour le Thunder, face aux Pacers, mais ce fut aussi le scénario du Game 1 de la demi-finale de conférence contre Denver, déjà à Oklahoma City.

« Oui, c’était un peu la même chose. On a joué suffisamment bien pour gagner le match, on l’a contrôlé la majorité du temps », constate Alex Caruso. « On a eu plus de dix points d’avance. Ils ont mis des gros tirs, on a fait des erreurs à la fin, en donnant des lancers-francs. Il y a des similitudes. »

L’analogie est revenue systématiquement en conférence de presse. La suite des playoffs étant rassurante, le Thunder n’a pas besoin de paniquer. Même si ce sont les Finals, ce n’est qu’une défaite…

« C’est déjà arrivé. On a eu la bonne approche pendant toute la série face à Denver. Mais ce n’est pas la même équipe », indique Lu Dort. « Elle compte autant que la défaite de 40 points face aux Wolves ou le Game 3 contre Denver. C’est un seul revers, c’est le côté positif », rappelle Alex Caruso. « Dans le même temps, ça reste une défaite. Si on ne s’en rend pas compte, si ça ne fait pas mal, si on n’est pas frustré, alors il y a quelque chose qui cloche. On joue pour gagner. Ils n’ont plus que trois victoires à obtenir, nous, quatre. »

« Ça reste du basket, les règles ne changent pas parce qu’on est en Finals. On a déjà traversé une situation semblable et on avait bien géré »

Shai Gilgeous-Alexander tient le même discours. « La série ne s’arrête pas après un match. C’est la première équipe qui en gagne quatre. Il en reste trois pour eux, quatre pour nous et, si on veut gagner le titre, on doit gagner nos quatre rencontres avant eux. C’est aussi simple que ça. Ce n’est pas sorcier », rassure le MVP 2025.

Comme Mark Daigneault l’indique, « la plus grosse expérience que l’on possède, c’est celle de comprendre que chaque match est différent. La rencontre la plus importante, peu importe le résultat, c’est la prochaine ».

Les playoffs 2025 ont montré que cette équipe d’Oklahoma City avait de la ressource. Elle va devoir encore le prouver, cette fois en Finals.

« On a perdu ce Game 1 et on a déjà perdu une première manche avant. On a ensuite bien rebondi et c’est notre objectif, notre mentalité. On va apprendre de cette défaite, comme on l’a toujours fait », annonce « SGA ». « Autant que possible, on essaie d’aborder ces matches comme n’importe lesquels, comme des situations qu’on a déjà connues. Oui, on n’a pas connu cette situation en Finals mais ça ne change pas notre caractère, ni ce qu’on a déjà réussi avant. Ça reste du basket, les règles ne changent pas parce qu’on est en Finals. On a déjà traversé une situation semblable et on avait bien géré. On avait été meilleur pour le Game 2 et c’est notre but. »