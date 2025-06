La NBA se décide enfin à discuter de l’arrivée de nouvelles franchises

Après avoir laissé ce dossier dans un carton pendant des années, la NBA s’est enfin décidée à mettre à l’ordre du jour la question de la création de nouvelles franchises. Ce fameux processus baptisé « expansion ».

La ligue ne s’est jamais aussi bien portée et de nombreuses villes, comme en WNBA d’ailleurs, rêvent d’avoir leur franchise NBA. La balle est désormais dans le camp des propriétaires actuels, et ils vont se réunir en juillet, à Las Vegas, pour en discuter.

« L’intérêt ne manque pas », a confirmé Adam Silver lors de sa traditionnelle conférence de presse d’avant Finals. « J’ai essentiellement dit à des gens de plusieurs villes différentes : ‘Nous ne nous engageons tout simplement pas dans ce processus pour le moment.’ Je veux être équitable envers tout le monde. Donc, je ne veux pas avoir des réunions avec certains et pas avec d’autres. Si nous décidons de passer à une phase exploratoire plus formelle, alors nous tiendrons ces réunions. Et en plus, nous ferions probablement appel à des conseillers externes pour analyser les marchés, les opportunités économiques, médiatiques, etc. »

Aucune franchise créée depuis 2004

Pour autant, si les créations de 31e et 32 franchises sont excitantes sur le papier, certains propriétaires actuels restent frileux. Par ailleurs, la NBA n’est pas totalement favorable à l’idée de diluer les talents dans deux équipes supplémentaires.

« Je dirais que le sentiment actuel, c’est que nous devrions explorer cette possibilité », poursuit-il. « Je ne pense pas que ce soit automatique, car cela dépend de la vision que l’on a de l’avenir de la ligue. Comme je l’ai déjà dit, l’expansion revient, d’une certaine manière, à vendre des parts de la ligue. Si vous croyez fermement en la ligue, vous ne voulez pas forcément ajouter des partenaires. D’un autre côté, nous reconnaissons qu’il existe des marchés non desservis aux États-Unis et ailleurs – des marchés qui mériteraient d’avoir une équipe NBA. Et même si nous devions nous étendre, il y aurait probablement plus de marchés intéressés que nous ne pourrions en servir. »

La dernière fois que la NBA s’est agrandie, c’était en 2004 avec le retour de Charlotte, qui avaient perdu leurs Hornets quelques années plus tôt.

Depuis, les Bobcats, redevenus les Hornets, font partie des équipes les plus faibles de la NBA, et c’est la preuve qu’il reste compliqué de débarquer en NBA et de s’y imposer. Même si l’exemple du Thunder, né en 2008 sur les cendres des Sonics, prouve qu’un petit marché peut devenir une place forte de la NBA.