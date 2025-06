Tyrese Haliburton heureux d’avoir son père en tribunes à OKC

« Il compte énormément pour moi. Il a toujours été mon plus grand supporter, toute ma vie. » En amont du démarrage de la finale NBA face au Thunder, Tyrese Haliburton rappelle combien il est proche de son père, John.

Ce dernier a tristement fait parler de lui durant ces playoffs en se chauffant avec Giannis Antetokounmpo à l’issue de l’élimination des Bucks. Au point d’être écarté des matchs des Pacers, à domicile et à l’extérieur. Une mesure provisoire finalement révoquée 20 jours plus tard, au moins pour les rencontres au Gainbridge Fieldhouse.

« Je suis content qu’il soit dans la salle. La NBA lui a aussi permis d’être de retour à Indy », annonce aujourd’hui le meneur de jeu qui a trouvé les commentaires autour de mon père « un peu ridicules ». « Ça a un peu dépassé les bornes. Il avait tort. Je ne pense pas que qui que ce soit veuille être défini par ses pires moments. C’est ça, les médias sportifs. Parfois, on prend quelque chose de très bon ou de très mauvais et on l’exagère. C’est comme ça », juge-t-il.

Son père a appris la leçon

Le joueur de 25 ans assure que son père a appris la leçon et que ce genre d’incident ne se reproduira pas. Sans doute que ce soir-là face aux Bucks, la passion autour de son fils avait pris le dessus sur tout le reste.

« Toute ma vie, il m’a toujours dit que j’étais le meilleur, que j’allais devenir le meilleur. On a une relation très forte. En grandissant, mon père a perdu son emploi quand j’étais à l’école primaire. On habitait juste à côté de l’école primaire et du collège, mais je lui demandais quand même de m’y emmener en voiture tous les jours », se souvient le joueur des Pacers.

Tyrese Haliburton raconte aussi que son père a commencé à travailler de nuit à l’époque. « Le seul vrai moment qu’on avait pour passer du temps ensemble, c’était le matin. On regardait SportsCenter ensemble avant qu’il me dépose à l’école, puis il dormait le reste de la journée jusqu’à ce qu’il doive arbitrer (ndlr : il est arbitre) ou autre. […] Je suis vraiment reconnaissant qu’il soit là, dans la salle, à mes côtés pour vivre cette aventure avec moi », termine-t-il.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.