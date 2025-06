Les Pacers face aux lancers-francs de Shai Gilgeous-Alexander

À l’instar de nombreux forts scoreurs avant lui, comme James Harden par exemple, Shai Gilgeous-Alexander est traité de « marchand de lancers-francs ». Il faut dire que le MVP en titre se classe parmi les trois joueurs qui tirent le plus de lancers francs depuis le début de ces playoffs avec 9.2 tentatives par match, à égalité avec Luka Doncic, et seulement derrière Donovan Mitchell (9.9) et Giannis Antetokounmpo (12.6).

Ainsi, après Donovan Mitchell et Jalen Brunson, les Pacers vont affronter un autre expert dans l’art de provoquer des fautes. Indiana va devoir lui bloquer l’accès à la ligne alors que les Pacers sont l’équipe qui commet le plus de fautes depuis le début de ces playoffs avec 23 fautes par match en moyenne.

Pour ne pas être handicapé par les fautes de ses joueurs, il est possible que Rick Carlisle alterne entre Andrew Nembhard et Aaron Nesmith comme ce fut le cas lors du Game 6, où Aaron Nesmith défendait sur Jalen Brunson dans un premier temps avant d’être remplacé assez rapidement par Andrew Nembhard, justement parce qu’il commettait trop de fautes.

« Ce sont tous les deux d’incroyables scoreurs » répond Aaron Nesmith lorsqu’on lui demande de comparer Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson. « Ils savent comment utiliser leur corps pour attirer des fautes ou pour se créer des espaces et avoir leur tir à mi-distance. Il y a beaucoup de points communs entre eux deux. »

Garder les mains dans ses poches

Les Pacers comptent justement s’inspirer de leurs affrontements contre Donovan Mitchell et Jalen Brunson pour limiter le rendement de Shai Gilgeous-Alexander, comme l’évoque Andrew Nembhard : « On va essayer de défendre dur tout en essayant de comprendre comment il va attaquer. Il va falloir être discipliné et défendre davantage avec son corps et ses jambes. Surtout, il ne faut pas mettre nos mains sur lui. »

Pour défendre sur le MVP en titre, les Pacers vont devoir briller collectivement. Lors des finales de conférence, Minnesota avait appliqué une défense individuelle. Sans succès.

SGA avait tiré plus de 12 lancers francs de moyenne sur les cinq matchs de la série. Indiana pourrait être tenté d’imiter les Nuggets qui avaient usé la « zone » pour limiter l’apport du joueur du Thunder et le forcer à lâcher des ballons. Reste à savoir si les hommes de Rick Carlisle pourront reproduire ce schéma dès le Game 1 ce jeudi.

Lancers-francs tentés et fautes provoquées durant ces playoffs 2025