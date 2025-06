Austin Ainge promet que le Jazz a fini de « tanker »…

Si les franchises NBA ne se lancent plus dans des « tanking » au long cours, façon Sixers de Sam Hinkie, certains clubs cachent toujours assez mal leur façon de viser la « lottery » et la Draft.

La Grande Ligue avait ainsi sanctionné le Jazz de 100 000 dollars en mars pour avoir mis Lauri Markkanen au repos sans raison valable. Et les rotations de Will Hardy en fin de saison montraient clairement la volonté du club de ne pas trop gagner, avec un « Finnisher » bloqué sur le banc après le troisième quart-temps, voire la mi-temps…

« On ne verra pas ça cette saison » assure Austin Ainge, le nouvel homme fort de la franchise de Salt Lake City.

Il faut dire que la stratégie d’Utah n’a pas fonctionné à la « lottery ». Avec le pire bilan de la NBA (et de son histoire), le club espérait pouvoir mettre la main sur le premier choix, et potentiellement Cooper Flagg. Sauf que la chance n’a pas souri au Jazz, qui a connu le pire scénario possible, avec seulement le 5e choix de la cuvée.

Envisager d’autres options

De quoi visiblement acter la fin de la stratégie de « tanking » mise en place par le club.

« Je pense qu’Austin a répondu » a ainsi répliqué le propriétaire, Ryan Smith, sur le fait de savoir si Utah allait continuer son « tanking » plus ou moins dissimulé. « Nous avons des gens très intelligents autour de la table, et ils vont regarder toutes les options qui sont désormais devant nous. »

Pour Austin Ainge, Utah doit désormais « empiler les bonnes décisions, les unes au-dessus des autres » afin de pouvoir repartir vers les sommets. Et ne plus simplement miser sur un coup de chance à la Draft.

« Si vous regardez les playoffs et les meilleurs joueurs de NBA, et notamment combien d’entre eux ont été choisis en premier, c’est mieux d’avoir le premier choix. Mais il y a des tas d’autres stars qui ont été choisies à d’autres places dans la Draft » conclut-il ainsi. « Donc obtenir le premier choix n’est pas la seule façon de réussir. »