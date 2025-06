Nike a choisi Victor Wembanyama et le nouveau phénomène du basket féminin Paige Bueckers pour mettre en avant la GT Hustle 3 à travers des coloris « PE » et essayer de concurrencer la ligne GT Cut, jusqu’à présent la plus prisée du grand public.

Discrète ces derniers mois, la GT Hustle 3 est bel et bien de retour avec la sortie de ce nouveau coloris « Red Stardust », qui fait suite à l’édition « Be Unique Everyday » pour Victor Wembanyama. Ce modèle présenté en mars dernier prend la forme d’un dégradé de rose sur la tige avec des finitions en gris métal, pour faire ressortir les contours du « Swoosh » blanc sur l’empeigne ainsi que les logos « GT 03 » sur la languette et « GT » sur le talon.

La Nike GT Hustle 3 « Red Stardust » est disponible depuis minuit sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.