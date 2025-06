Les arbitres des Finals reçoivent leur Graal : la veste blanche

C’est le (modeste) équivalent d’un trophée de champion pour eux. Les arbitres conviés à siffler en Finals NBA reçoivent traditionnellement des vestes d’échauffement blanches. Une pratique instaurée par la ligue depuis des années, qui fait le bonheur des officiels.

« Cette veste est vraiment chouette, c’est en quelque sorte notre trophée. La veste blanche a une signification particulière. Tous ceux qui ont été en finale ou qui aspirent à y être le savent. On en reçoit une quand on est remplaçant parce qu’on rentre sur le terrain, on prend une photo et il faut être prêt, mais c’est un peu différent quand on fait vraiment partie des 12 et qu’on va travailler sur le terrain », décrit Tyler Ford.

Ce dernier compte parmi les deux arbitres, avec Ben Taylor, sélectionnés pour la première fois dans une liste de 12 officiels choisis pour officier lors des Finales NBA entre le Thunder et les Pacers. Les deux hommes ont déjà été remplaçants, donc savent à quoi ressemble et ce que représente l’habit symbolique.

Mais Ben Taylor veut s’assurer qu’il saura faire la différence entre celles qu’il a reçues en tant que remplaçant et celles qu’il recevra désormais comme titulaire.

Une 18e finale pour Scott Foster

« C’est l’aboutissement de toute une vie de travail. Je suis entré dans les ligues mineures à 20 ou 21 ans. C’est tout ce que j’ai toujours connu et fait. C’est le sommet. Le sommet extrême, c’est d’être responsable arbitres lors d’un Game 7, mais c’est une étape importante dans cette direction », apprécie-t-il.

À ses côtés, Scott Foster est le plus expérimenté des arbitres des finales : il a été choisi pour officier lors de la série… pour le 18e fois. Tony Brothers et Marc Davis ont tous deux été sélectionnés pour la 14e fois, James Capers pour la 13e fois, Zach Zarba pour la 12e fois et John Goble pour la 9e fois de sa carrière. David Guthrie (8), Josh Tiven (6), James Williams (5) et Sean Wright (2) ont également été retenus.

Ceux-là ont été sélectionnés selon leurs performances globales tout au long des trois premiers tours des playoffs. Après chaque tour, l’équipe de gestion des opérations des arbitres de la NBA les a évalués afin de déterminer leur progression dans ces phases finales.

« Nous sommes reconnaissants envers ces 12 arbitres et leur dévouement à servir le jeu tout au long de la saison. Être sélectionné pour officier lors des Finales NBA est le plus grand honneur pour un arbitre NBA, et je félicite ce groupe exceptionnel pour cette réussite méritée », a salué Byron Spruell, président des opérations de la ligue.