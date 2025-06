Le Fever d’Indiana relève la tête face à Washington

Lentement mais sûrement, le Fever relève la tête. Après avoir touché le fond en s’inclinant à domicile face au Connecticut Sun et avoir dû gérer les blessures coup sur coup de Caitlin Clark mais aussi de Sophie Cunningham et Sydney Colson, Indiana a renoué avec la victoire cette nuit en s’imposant 85-76 face aux Washington Mystics.

Renforcé par l’arrivée d’Aari McDonald pour compenser les forfaits, le Fever a misé sur son collectif (7 joueuses à 6 points et plus) derrière les 24 points de Kelsey Mitchell afin de répondre aux avances du tandem Sykes-Irafen (20 points chacune). Celui-ci s’est notamment déployé durant le troisième quart-temps, alors que les deux équipes étaient encore au coude à coude (38-34). Kelsey Mitchell a montré la voie avec un 3-points et deux lancers, et c’est toute l’équipe qui a suivi, de Lexie Hull à Sydney Colson de loin en passant par DeWanna Bonner, sans oublier le 3-points de la nouvelle venue, Aari McDonald. Lexie Hull a terminé la démonstration par deux derniers paniers pour boucler le troisième quart-temps (69-53), mais Washington n’avait pas encore dit son dernier mot !

Les Mystics ont en effet attaqué le dernier acte par un 12-0 avec un festival de l’intenable Brittney Sykes pour relancer la fin de match (69-67). Encore une fois, c’est Kelsey Mitchell qui a repoussé le danger d’un tir à 3-points, d’un 2+1 et d’une interception décisive, bien accompagnée par Lexie Hull et Natasha Howard (81-73). Suffisant pour mettre les Mystics à bonne distance et décrocher un précieux succès, 85-76.

Deux déplacements se profilent à présent pour le Fever (3 victoires – 4 défaites), à Chicago ce samedi puis à Atlanta avant d’espérer récupérer Caitlin Clark, pourquoi pas d’ici la réception du New York Liberty samedi 14 juin ? Le Liberty, c’est justement le prochain adversaire des Washington Mystics, dès demain à domicile.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.