Mariage prolongé entre Dante Exum et les Mavericks ?

Avec la blessure de Kyrie Irving, qui sera absent pendant une partie de la prochaine saison, les Mavericks doivent trouver des solutions. C’est pourquoi ils auraient un œil sur plusieurs joueurs, comme Jrue Holiday, Chris Paul ou encore Lonzo Ball. Si ces pistes ne donnent rien, il faudra au pire conserver Spencer Dinwiddie et/ou Dante Exum, libres cet été.

Des rumeurs tournent autour du second, qui serait courtisé par des clubs européens. Le récent champion d’Europe, Fenerbahçe, aurait envie de le faire revenir en Euroleague. Il faut se souvenir que l’Australien a joué à Barcelone et au Partizan Belgrade avant de rejoindre les Mavericks en 2023.

D’après le journaliste Marc Stein, auquel on peut faire confiance dès qu’il s’agit de la franchise de Dallas, un « intérêt mutuel » existe entre les deux camps pour continuer l’aventure et signer un nouveau contrat.

Dante Exum voudra évidemment plus que les 3.1 millions de dollars qu’il a touchés cette saison et les Mavericks, en ayant des « Early Bird Rights » le concernant, pourront l’augmenter afin de le conserver. Même si les finances des Mavericks sont déjà lourdes et que Cooper Flagg va sans doute rejoindre le groupe le soir de la Draft.

Surtout qu’avec 8 points de moyenne (47% de réussite à 3-pts) en seulement 20 minutes depuis deux ans, il reste une solution intéressante pour son équipe en sortie de banc. Seul bémol : son physique. En deux saisons dans le Texas, il n’a joué que 75 matches en saison régulière, dont 20 en 2024/25, la faute à une blessure au poignet contractée avant le début des hostilités.

Dante Exum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 UTH 82 22 34.9 31.4 62.5 0.3 1.3 1.6 2.4 1.8 0.5 1.4 0.2 4.8 2016-17 UTH 66 19 42.7 29.5 79.5 0.5 1.5 2.0 1.7 2.2 0.3 1.2 0.2 6.2 2017-18 UTH 14 17 48.3 27.8 80.6 0.3 1.6 1.9 3.1 1.4 0.6 1.4 0.2 8.1 2018-19 UTH 42 16 41.9 29.0 79.1 0.4 1.2 1.6 2.6 1.6 0.3 1.2 0.1 6.9 2019-20 * All Teams 35 14 47.1 34.9 74.4 0.3 1.6 1.9 1.1 1.1 0.4 0.9 0.2 4.5 2019-20 * CLE 24 17 47.9 35.1 73.2 0.4 1.9 2.3 1.4 1.2 0.5 0.9 0.2 5.6 2019-20 * UTH 11 8 43.5 33.3 100.0 0.3 0.8 1.1 0.6 0.7 0.1 0.9 0.2 2.2 2020-21 CLE 6 19 38.5 18.2 50.0 0.3 2.5 2.8 2.2 1.5 0.7 1.2 0.3 3.8 2023-24 DAL 55 20 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 2.7 2.9 1.5 0.4 0.9 0.1 7.8 2024-25 DAL 20 19 47.8 43.4 74.2 0.2 1.4 1.6 2.8 1.7 0.6 1.1 0.1 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.