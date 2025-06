Les Wolves veulent conserver tout le monde, surtout Jaden McDaniels

« Je me sens comme chez moi ici, et je pense que vous êtes coincés avec moi ! » C’est ainsi que Tim Connelly a confirmé qu’il serait toujours le président des Wolves. Très courtisé, l’ancien homme fort des Nuggets reste sur deux finales de conférence avec Minnesota, et il a identifié ce qu’il manque à sa formation.

« Cette année, le plus gros problème a été les fins de match. On a été une très bonne équipe pendant 46 minutes, mais on a énormément peiné dans le ‘clutch time' » pointe du doigt Tim Connelly. « Défensivement, on était solides. Pas aussi dominants sur la durée qu’on l’avait été l’an dernier, mais si on peut finir dans le Top 10 en attaque et en défense en efficacité, alors on peut se dire qu’on a une vraie chance d’aller loin. »

Deux choix de Draft à échanger ?

Pour cela, il prévient qu’il souhaite s’appuyer sur le même groupe, et il n’est pas inquiet des situations contractuelles de Julius Randle, Nickeil Alexander-Walker ou encore Naz Reid. « On ne ressent pas une pression énorme pour faire beaucoup de changements, mais tant qu’on n’a pas soulevé le trophée, il faut être aussi actif et créatif que possible pour y parvenir », a-t-il rappelé, ajoutant que « l’objectif est de garder tout le monde. »

Et s’il faut être « actif et créatif », ce sera le soir de la Draft avec les 17e et 31e choix qu’il est prêt à échanger.

« Si on peut ajouter un joueur de rotation évident en utilisant ces choix, on foncera. Mais on est aussi très optimistes et enthousiastes quant aux joueurs qui seront disponibles. On ne voit pas une grande différence entre les 17e et 31e choix » prévient-il.

Enfin, à ceux qui imaginent que les Wolves pourraient se servir de la cote de Jaden McDaniels pour l’échanger, il coupe court à cette rumeur : « Son potentiel est sans limite ! Je pense que c’est l’un des meilleurs jeunes de la NBA. Son jeu à mi-distance est incroyablement sous-estimé. Sa capacité à se créer des tirs… Défensivement, il n’y a pas de meilleur jeune ailier en NBA. Il est déjà très, très bon, mais on pense qu’il peut devenir excellent. »