Sergio Scariolo ne devrait finalement pas rejoindre le Heat

Reviendra, reviendra pas ? Sergio Scariolo était annoncé dernièrement comme suivi par une franchise NBA pour un retour dans un staff. Le sélectionneur de l’Espagne, passé par Toronto entre 2018 et 2021 avec une bague à la clé aux côtés de Nick Nurse, était évoqué lundi vers le Heat, pour épauler Erik Spoelstra.

Une rumeur vite balayée par le Miami Herald, alors que le staff floridien aurait uniquement pu être remodelé par un éventuel départ de Chris Quinn, principal assistant de Spoelstra.

L’ancien meneur de jeu était ainsi sur la « short list » de la franchise de l’Arizona pour son poste de « head coach ». Cette liste a toutefois été encore réduite puisqu’ils ne sont plus que deux finalistes pour le job, les deux assistants de Kenny Atkinson à Cleveland, Johnnie Bryant et Jordan Ott. Chris Quinn devrait donc retourner à Miami et, avec son retour, c’est peut-être l’opportunité pour Sergio Scariolo qui s’est envolée.

Un poste d’assistant à pourvoir

« Eurohoops annonçait lundi que le Heat avait montré de l’intérêt pour ajouter Scariolo dans le ‘coaching staff’, mais une source proche du Heat a démenti cet article, assurant que Scariolo n’est pas un candidat pour un job comme entraîneur du Heat » assure le Miami Herald. « Il semble que Chris Quinn reste avec le Heat pour le moment » ajoute le journal, alors que Chris Quinn avait obtenu une promotion la saison passée comme « associate head coach », assistant principal en somme d’Erik Spoelstra.

Miami pourrait toutefois encore chercher un potentiel assistant précise la publication, alors que Kasib Powell, un des chargés du développement des joueurs du Heat, a rejoint le staff des Golden State Valkyries en WNBA cet été.

Un poste moins haut placé dans la hiérarchie que celui de Chris Quinn (et donc peu intéressant pour le très expérimenté Sergio Scariolo), mais non moins important au Heat, une des références pour faire évoluer des joueurs méconnus de son effectif en des pièces importantes d’Erik Spoelstra.