Sergio Scariolo, futur bras droit d’Erik Spoelstra ?

On savait depuis plusieurs jours que le sélectionneur de la Roja était censé rencontrer une franchise, encore inconnue. La version espagnole d’Eurohoops assure aujourd’hui que Sergio Scariolo est bien dans le viseur d’une équipe : le Miami Heat. L’idée serait donc d’en faire un assistant d’Erik Spoesltra, qui occupe le poste de titulaire depuis 2008.

Ce qui écarterait l’hypothèse de le voir revenir dans la Grande Ligue avec le titre de coach principal. Pour mémoire, Sergio Scariolo ne dirige plus un club depuis 2023 et son départ de la Virtus Bologne. La même année, il avait été approché par les Raptors, qui avaient finalement décidé de miser sur Darko Rajakovic.

Une équipe des Raptors que le technicien italien connaît très bien puisqu’il a été assistant coach à Toronto, aux côtés de Nick Nurse, entre 2018 et 2021. Avec donc, en point d’orgue, l’obtention du titre de 2019.

On rappelle qu’à la tête de la sélection espagnole de 2009 à 2012 puis depuis 2015, il s’est construit un palmarès énorme : il a remporté la Coupe du monde 2019 mais aussi les Euro 2009, 2011, 2015 et 2022. Sans oublier la médaille d’argent aux JO de Londres, en 2012, la médaille de bronze à Rio, en 2016, et une médaille de bronze à l’Euro 2017.