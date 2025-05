Sergio Scariolo bientôt de retour en NBA ?

Et si Sergio Scariolo traversait à nouveau l’Atlantique pour s’installer sur un banc NBA ? La question se pose si l’on suit les informations de Eurohoops. Nos confrères annoncent que le technicien va venir aux États-Unis prochainement pour rencontrer une franchise, qui a demandé un entretien avec lui.

Laquelle ? Aucune nom n’est donné, mais on sait que le seul poste vacant dans la ligue actuellement, c’est Phoenix. Les Suns ont d’ailleurs déjà une liste de cinq finalistes, tous sans expérience. La franchise pourrait-elle tenter un pari en confiant les commandes de son équipe à un coach de 64 ans ?

Sergio Scariolo ne dirige plus un club depuis 2023 et son départ de la Virtus Bologne. La même année, il avait été approché par les Raptors, qui avaient finalement décidé de miser sur Darko Rajakovic.

Ce voyage pourrait-il cacher une offre pour redevenir assistant coach, comme il le fut à Toronto entre 2018 et 2021 ? Le sélectionneur de l’équipe nationale espagnole avait épaulé Nick Nurse et remporté le titre en 2019. Avec lui, l’actuel coach des Sixers semblait avoir bien plus d’idées et de créativité en attaque car la suite de sa carrière, à Toronto puis à Philadelphie, est moins aboutie.

Il faut dire qu’à la tête de la Roja de 2009 à 2012 puis depuis 2015, l’Italien s’est construit un palmarès énorme : il a remporté la Coupe du monde 2019 mais aussi les Euro 2009, 2011, 2015 et 2022. Sans oublier la médaille d’argent aux JO de Londres, en 2012, la médaille de bronze à Rio, en 2016, ainsi qu’une médaille de bronze à l’Euro 2017.