Austin Ainge devient le nouveau président du Jazz

Dans la famille Ainge, après le père, on voudrait le fils ! Quelques années après avoir recruté Danny Ainge, pour devenir le directeur général de la franchise en 2021, le Jazz vient de mettre la main sur son fils, Austin Ainge, pour occuper le poste de président des opérations basket, annonce ESPN.

Comme son père, et avec lui d’ailleurs, Austin Ainge a passé plusieurs saisons – 14 précisément – dans les bureaux de Boston. Depuis six ans, il était le GM assistant, aux côtés de Brad Stevens, et fut aussi le coach, entre 2009 et 2011, des Maine Red Claws, l’équipe de G-League des Celtics.

Dans le Massachusetts, il avait pour mission d’encadrer le département « scouting », c’est-à-dire suivre les joueurs universitaires ou ceux qui évoluent à l’étranger. Il l’a fait avec réussite, les Celtics ayant réussi de bonnes pioches en fin de premier tour ces dernières années comme Payton Pritchard, Grant Williams ou Robert Williams III.

Du côté d’Utah, il va travailler avec le GM Justin Zanik, qui conserve son poste, précisent nos confrères, et les deux hommes ont un premier dossier important à gérer : la Draft et le 5e choix de la franchise de Salt Lake City.