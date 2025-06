Pascal Siakam, l’atout expérience des Pacers

Si Tyrese Haliburton incarne à merveille le style des Pacers, peut-être que le joueur clé, celui qui fait la différence à Indiana, c’est bien Pascal Siakam. Il est arrivé en janvier 2024 et avec lui, la franchise a gagné cinq séries de playoffs (sur six), ne s’inclinant que contre les Celtics en finale de conférence 2024.

« Si, pour construire autour de lui, on a le bon joueur, alors ça va plus vite qu’on ne le pense. Avec Tyrese, on a une identité très claire, ce qui est nécessaire pour l’équipe. On avait besoin d’être une équipe qui joue vite et qui shoote bien. Le transfert de Pascal Siakam a permis de changer de dimension », estime Rick Carlisle.

Pascal, le grand frère

Comment ? En deux temps. Déjà avec son niveau de jeu. L’ancien de Toronto a été All-Star, il pèse plus 20 points de moyenne depuis plusieurs années et quand il est agressif, il peut dominer n’importe quel défenseur. Ensuite, avec son expérience du haut niveau et le conquête du titre en 2019, avec les Raptors.

« On a fait venir un champion, un joueur qui a déjà connu ça, qui a travaillé pour gravir les échelons », rappelle Myles Turner. « Il fut champion et MVP des Finals en G-League, puis un All-Star en NBA. Il a connu les hauts et les bas, possède une expérience du titre. Quand on a quelqu’un qui a traversé des tranchées, qui a déjà ressenti ça, c’est très important. Il y a beaucoup d’émotions à ce moment de la saison : on ne dort plus, on perd des cheveux et on ne peut pas l’expliquer si on ne l’a pas vécu avant. »

Bennedict Mathurin le confirme, en constatant que son coéquipier « est toujours le même, toujours calme, que l’on gagne ou que l’on perde. Il a déjà traversé tout ça ».

C’est donc pour cette raison que les Pacers ont monté ce transfert il y a 18 mois. « Quand on l’a fait venir, on avait une vision », indique Tyrese Haliburton en parlant du MVP de la finale de conférence Est 2025. « On imaginait réaliser quelque chose d’unique comme ça. C’est vraiment spécial depuis qu’il est là. Il est comme un grand frère pour moi, quelqu’un en qui je peux avoir confiance, sur lequel je peux m’appuyer, à qui je peux parler. »

Pascal Siakam Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 55 16 50.2 14.3 68.8 1.2 2.2 3.4 0.3 2.0 0.5 0.6 0.8 4.2 2017-18 TOR 81 21 50.8 22.0 62.1 1.0 3.5 4.5 2.0 2.0 0.8 0.8 0.5 7.3 2018-19 TOR 80 32 54.9 36.9 78.5 1.6 5.3 6.9 3.1 3.0 0.9 1.9 0.7 16.9 2019-20 ☆ TOR 60 35 45.3 35.9 79.2 1.1 6.2 7.3 3.5 2.8 1.0 2.5 0.9 22.9 2020-21 TOR 56 36 45.5 29.7 82.7 1.7 5.5 7.2 4.5 3.1 1.1 2.3 0.7 21.4 2021-22 TOR 68 38 49.4 34.4 74.9 1.9 6.6 8.5 5.3 3.3 1.2 2.7 0.6 22.8 2022-23 ☆ TOR 71 37 48.0 32.4 77.4 1.8 6.0 7.8 5.8 3.2 0.9 2.4 0.5 24.2 2023-24 * All Teams 80 33 53.6 34.6 73.2 1.7 5.3 7.1 4.3 2.4 0.8 1.8 0.3 21.7 2023-24 * IND 41 32 54.9 38.6 69.9 2.1 5.7 7.8 3.7 2.6 0.8 1.4 0.4 21.3 2023-24 * TOR 39 35 52.2 31.7 75.8 1.4 4.9 6.3 4.9 2.2 0.8 2.1 0.3 22.2 2024-25 ☆ IND 78 33 51.9 38.9 73.4 1.7 5.2 6.9 3.4 2.4 0.9 1.4 0.5 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.