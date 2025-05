Quelle franchise possède les fans les plus grossiers ?

Alors que des franchises ont sanctionné, voire suspendu, des fans pour avoir insulté des adversaires ou des proches de joueurs dans les tribunes, le Vegas Insider s’est posé la question de savoir quelle franchise possédait les supporters les plus grossiers ? Pour cela, nos confrères n’ont pas caché des micros dans les tribunes des 30 enceintes NBA, mais ils ont analysé plus d’un million de messages et réactions postés sur Reddit.

Parmi les « fanbases », les supporters des Knicks dominent largement en termes de langage vulgaire : plus de 8% de tous leurs commentaires contiennent une insulte. Adversaires des Knicks en finale de conférence, les Pacers arrivent juste derrière avec 7%, à égalité avec les Grizzlies. Suivent ensuite les Mavericks et les Wolves.

De l’autre côté du classement, les fans du Jazz apparaissent comme les plus polis, avec un peu plus de 3% de commentaires contenant des insultes.

Ils sont accompagnés des supporters des Blazers, des Spurs, des Wizards et des Hornets. Point commun à ces cinq formations : ce sont des « lottery teams », habituées depuis deux ans à perdre. Et leurs fans avec…

À Utah, on est poli et positif

Vegas Insider a aussi analysé le vocabulaire utilisé par les fans, et ça manque d’originalité avec des « shit » utilisé par 40% des supporters. C’est la fanbase des Kings qui l’utilise le plus, suivi des Lakers, des Hawks, des Clippers et des Suns. Chez les fans des Knicks, le terme le plus utilisé est « f**k ». Même chose à Memphis, Dallas et Detroit.

Fort heureusement, Reddit, et les réseaux sociaux en général, ne sont pas uniquement un défouloir, et on peut aussi y lire des encouragements et des choses positives.

Malgré les mauvais résultats de cette saison, les fans du Jazz arrivent en tête pour la positivité, avec plus de la moitié des commentaires positifs. Les fans des Nets et ses Spurs complètent le Top 3.

Pour ce qui est des fans les plus négatifs, on retrouve les Mavericks au sommet, devant les Celtics et les Wolves.