Deux nouveaux assistants pour Doug Christie à Sacramento

Doug Christie confirmé sur le banc de Sacramento, il doit composer son équipe pour repartir la saison prochaine. On sait déjà qu’il sera épaulé par Mike Woodson, qui sera son bras droit, et Bobby Jackson. Et deux nouveaux noms viennent d’être évoqués.

Le premier, c’est celui de Mike Miller, avancé par HoopsHype. L’homonyme de l’ancien shooteur des Grizzlies, du Magic et du Heat est surtout connu pour avoir assuré l’intérim à New York en 2019/20, en ayant des résultats honnêtes (17 victoires en 44 matches) après les débuts ratés de David Fizdale.

On peut remarquer que chez les Knicks, il a connu Scott Perry, qui est le nouveau GM des Kings depuis quelques semaines. Ce n’est sans doute pas un hasard. Ensuite, après New York, Mike Miller a été l’assistant de Mark Daigneault à Oklahoma City, avant de passer trois saisons à Washington.

Le second nom qui va s’installer sur le banc de Sacramento, c’est Chris Darnell, glissé par Chris Haynes. Il était jusqu’à maintenant le coach du Canton Charge – l’équipe affilée aux Cavaliers – en G-League.

Ses références en NBA, ce sont deux saisons à Cleveland en tant qu’assistant à la vidéo, une à Utah avec Quin Snyder en 2018/19 et, avant ça, six saisons à Phoenix, où il a occupé plusieurs postes.