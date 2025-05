Bobby Jackson va retrouver Doug Christie et les Kings

Retour aux années 2000, au moins sur le banc, pour les Kings. Car après avoir validé Doug Christie comme « head coach » pour la saison prochaine, c’est Bobby Jackson qui revient comme assistant à Sacramento !

L’ancien « combo guard », désormais âgé de 52 ans, a évolué chez les Kings dans la meilleure période du club (à Sacramento), entre 2000 et 2005, s’établissant comme l’un des tous meilleurs remplaçants de NBA.

Justement élu « Sixième homme de l’année » en 2002/03, il a pris sa retraite en 2009 après des passages par les Grizzlies, les Hornets et les Rockets, avant finalement de devenir assistant, toujours aux Kings, entre 2011 et 2013. Non retenu par Mike Malone, il avait par la suite pris la direction des Stockton Kings, l’équipe affiliée au club en G-League, entre 2021 et 2023, avant de rejoindre le staff de Nick Nurse aux Sixers dans la foulée.

Deux ans plus tard, le voilà donc de retour dans son club de cœur, pour épauler son ancien coéquipier. Il devrait également rejoindre Mike Woodson, sans doute chargé d’être le bras droit expérimenté du coach rookie.