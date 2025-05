Paige Bueckers absente au moins deux matchs

Après Caitlin Clark, touchée au quadriceps et forfait pour deux semaines, c’est au tour de Paige Bueckers de rejoindre l’infirmerie. La meneuse des Dallas Wings a été touchée contre le Sky de Chicago jeudi et va devoir suivre le protocole commotion de la WNBA. Elle manquera les deux prochains matchs de Dallas, une revanche contre le Sky d’Angel Reese samedi et un match contre le Storm mardi.

Paige Bueckers sortait tout juste de son meilleur match en carrière pro, une sortie à 21 points, 7 passes et 5 rebonds pour son premier succès contre Connecticut avant de se blesser contre le Sky. Le premier choix de la dernière Draft a pourtant disputé la quasi-intégralité de la rencontre, et les Wings ne précisent pas quand leur joueuse a été touchée. L’ancienne Husky de UConn avait subi un choc tête contre tête avec Courtney Vandersloot en fin de deuxième quart-temps, ce qui ne l’avait pas empêché de jouer 36 minutes, pour 15 points (à 6/11), 5 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions et 3 contres. Annoncée présente en conférence de presse d’après-match, elle avait été remplacée en dernière minute par sa coéquipière Teaira McCowan, précise le Dallas Hoops Journal.

i think this may have been the play where paige bueckers suffered a concussion

looks like a head-to-head collision with courtney vandersloot pic.twitter.com/SuPMal6Fs5

