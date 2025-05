Jouer à New York, Delon Wright en a rêvé

Réussir une carrière NBA, c’est souvent une question d’opportunité, d’une fenêtre qui s’ouvre au bon moment, pour briller et faire sa place. Delon Wright peut en témoigner, lui qui change d’équipe aussi souvent que l’on chance de saison. La preuve en chiffre : en dix ans, il a porté dix maillots !

On peut même préciser que, depuis son départ de Toronto, où il est resté le plus longtemps, il a connu neuf équipes en seulement six ans… Puis, le 10 mars dernier, il joue son premier match avec les Knicks et plus de deux mois après, le voilà en finale de conférence Est. Et il joue quelques minutes surtout.

« C’est énorme. C’est quelque chose dont j’ai rêvé : être à New York, jouer au Madison Square Garden. C’est un rêve devenu réalité », dit-il. « Je ne savais pas si cette opportunité allait se présenter quand je suis arrivé là, car l’équipe était étoffée, les rotations courtes. J’ai essayé de trouver un moyen d’avoir de l’impact. »

Les Knicks dominent quand il est sur le parquet

Cameron Payne était devant lui en playoffs lors des deux premiers tours mais, limité en défense et plus petit, il a cédé sa place à Delon Wright depuis quelques jours.

Ce dernier est avant tout sur le parquet pour sa défense, pour gêner Tyrese Haliburton.

« Il faut essayer plusieurs choses sur Haliburton. Quand je suis sur le terrain, j’essaie d’user de mon intelligence de jeu, de dévier les ballons, de casser leur attaque », raconte-t-il. « C’est une équipe qui joue avec beaucoup de rythme donc j’essaie de briser ça. J’aime bouger, être libre, tenter de voler des ballons. »

Sur les trois dernières rencontres, il a disputé en tout 32 minutes et si ses statistiques sont très maigres (5 points, 5 passes et 3 interceptions au total), un chiffre est intéressant : quand il fut sur le parquet, les Knicks ont inscrit 17 points de plus que les Pacers.

« Je le connais depuis qu’on a évolué ensemble à Dallas et je sais ce qu’il apporte », se souvient Jalen Brunson, qui englobe aussi Landry Shamet dans ses compliments. « Cela démontre leur éthique de travail, le fait qu’ils sont professionnels. J’ai beaucoup de respect pour eux et je suis heureux qu’ils soient là et fassent ce qu’ils font. »

Delon Wright Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 27 9 45.0 38.5 74.3 0.3 1.1 1.4 1.1 0.3 0.3 0.6 0.1 3.8 2016-17 TOR 27 17 42.2 33.3 76.4 0.6 1.2 1.8 2.1 1.1 1.0 0.9 0.4 5.6 2017-18 TOR 69 21 46.5 36.6 82.9 0.7 2.2 2.9 2.9 1.2 1.0 1.1 0.5 8.0 2018-19 * All Teams 75 23 43.4 29.8 79.3 0.9 2.6 3.5 3.3 1.4 1.2 1.0 0.4 8.7 2018-19 * TOR 49 18 43.3 33.3 86.9 0.8 1.8 2.6 2.2 1.1 0.9 0.8 0.3 6.9 2018-19 * MEM 26 31 43.4 25.6 74.2 1.1 4.3 5.4 5.3 1.9 1.6 1.5 0.6 12.2 2019-20 DAL 73 22 46.2 37.0 77.0 1.0 2.9 3.8 3.3 1.3 1.2 1.0 0.3 6.9 2020-21 * All Teams 63 28 46.3 37.2 80.2 1.0 3.2 4.3 4.4 1.2 1.6 1.3 0.5 10.2 2020-21 * DET 36 29 46.4 34.8 78.9 1.0 3.5 4.6 5.0 1.2 1.6 1.3 0.5 10.4 2020-21 * SAC 27 26 46.2 39.8 83.3 1.0 2.9 3.9 3.6 1.1 1.6 1.3 0.4 10.0 2021-22 ATL 77 19 45.4 37.9 85.7 0.6 2.2 2.9 2.4 0.7 1.2 0.6 0.2 4.4 2022-23 WAS 50 24 47.4 34.5 86.7 1.2 2.4 3.6 3.9 1.2 1.8 0.9 0.3 7.4 2023-24 * All Teams 47 16 39.4 36.8 82.2 0.4 1.4 1.8 2.5 0.7 1.1 0.3 0.2 4.5 2023-24 * WAS 33 14 39.3 36.8 82.8 0.4 1.4 1.8 2.5 0.7 1.1 0.3 0.2 4.1 2023-24 * MIA 14 20 39.4 36.7 81.3 0.4 1.5 1.9 2.6 0.7 1.4 0.2 0.2 5.4 2024-25 * All Teams 40 16 34.4 27.4 60.0 0.7 1.0 1.6 1.9 0.6 0.9 0.6 0.3 3.1 2024-25 * MIL 26 16 26.8 24.5 56.3 0.6 1.2 1.8 1.8 0.7 0.9 0.5 0.3 2.5 2024-25 * NYK 14 16 46.9 33.3 66.7 0.9 0.6 1.4 2.1 0.6 0.9 0.6 0.2 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.