Zion Williamson accusé de viol

Après les problèmes de blessure, Zion Williamson se retrouve désormais dans la tourmente pour des soucis extra-sportifs. Une plainte a ainsi été déposée contre le joueur des Pelicans par un de ses anciennes compagnes, l’accusant de viols et de violences « sexuelles, physiques, émotionnelles et financières« . La plainte, adressée à une cour des Los Angeles, évoque des faits durant la relation entre Zion Williamson et la plaignante en 2018 et 2023.

Le document de 12 pages, que certains médias ont pu obtenir, fait état des violences dans plusieurs Etats des Etats-Unis, en Californie et en Louisiane. Les deux accusations de viols remontent à 2020, le deuxième étant qualifié de « violent« . Zion Williamson est aussi accusé d’avoir confisqué le téléphone de la victime pour « quelque temps » suite à ces deux viols. Selon la plainte, l’intérieur de New Orleans aurait étranglé la plaignante « avec une telle force qu’elle a eu peur pour sa vie et a finalement perdu connaissance à plusieurs reprises« .

Elle évoque également des « menaces de meurtre » envers sa personne et des membres de sa famille.

Les avocats du joueur contre-attaquent

« Nous prenons ces allégations avec le plus grand sérieux, et nous les rejetons sans équivoque » ont réagi les avocats du joueur, du cabinet Barrasso Usdin Kupperman Freeman & Sarver LLC. « Les allégations contenues dans cette plainte sont catégoriquement fausses et irresponsables. Cela ressemble à une tentative pour exploiter un athlète professionnel avec une motivation financière plutôt qu’avec un grief légitime. »

Dans cette procédure civile, la plaignante réclame en tout cas des dommages-intérêts, y compris des dommages-intérêts punitifs, compris « entre 18 et 50 millions de dollars » selon les informations d’ESPN.

D’après les avocats de Zion Williamson, l’ancien joueur de Duke et cette femme ont eu une relation « classique et consentie » qui a pris fin « il y a des années« . « À aucun moment durant ou après cette relation, la plaignante n’avait soulevé la moindre inquiétude » ajoutent-ils dans un communiqué.

Sollicités par ESPN, les Pelicans n’ont pas souhaité commenter l’affaire, alors que la franchise avait récemment confirmé l’ailier fort au cœur de son projet, notamment en lui faisant représenter la franchise à la « Lottery ».

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.2 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 ☆ NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 ☆ NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NOP 30 29 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.