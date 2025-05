Un énorme jackpot pour New York grâce au parcours des Knicks

« On n’est pas fini, Knicks en sept ! », lâche Eric Adams après la victoire des Knicks devant les Pacers la nuit passée dans le Game 5, pour prolonger la série (3-2) dans l’Indiana. Le maire de New York n’est pas le seul à s’enthousiasmer du brillant parcours de l’équipe locale, qui n’avait plus connu de finale de conférence depuis 2000.

Les acteurs économiques aussi, ont de quoi se frotter les mains. Selon un communiqué sorti en amont du déplacement de l’équipe dans l’Indiana, pour les matchs 3 et 4, les matchs de playoffs à domicile au Madison Square Garden avaient déjà généré environ 195 millions de dollars en « activité économique ».

La ville estimait qu’une somme supplémentaire de 637 millions de dollars pourrait être engendrée si les Knicks atteignent leur première finale NBA depuis 1999. Une sacrée somme quand on se souvient que Visit Milwaukee avait par exemple estimé à… 14 millions de dollars les retombées économiques de la seule participation des Bucks à la finale de la conférence Est en 2021 (et le double en finale NBA).

« Dépensons de l’argent ! »

« Que ce soit des chambres d’hôtel à la nuit, des billets pour le match, des articles de l’équipe locale ou des boissons et de la nourriture dans les bars de la ville, ces matchs vont stimuler nos entreprises, dynamiser notre ville et renforcer le nombre record d’emplois que notre administration a déjà contribué à créer. Les Knicks ont redonné vie à notre moral et à notre économie », réagissait le maire.

Qui ajoutait : « Alors je vais me joindre aux fans des cinq arrondissements, et de toute la région, pour crier encore et encore cette semaine face aux Pacers : “Let’s Go Knicks”… et dépensons de l’argent ! » En plus des sources de revenus mentionnées par Adams, les estimations financières tiennent également compte des « retombées indirectes et induites provenant des dépenses supplémentaires des entreprises liées au stade et de leurs employés ».

On notera que le public de New York, où les rues portent carrément les noms de joueurs, s’est mobilisé en masse pour ce qui est sans doute leur course au titre la plus réaliste depuis des décennies.