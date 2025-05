À New York, des rues aux noms… des joueurs des Knicks

« Puis prenez à gauche sur le Jalen Brunson Boulevard… » Voilà ce que les habitants de New York peuvent lire depuis peu sur leur GPS. Pour célébrer leur première apparition en finale de conférence Est depuis 2000, la ville de New York a temporairement co-nommé plusieurs rues de Manhattan en l’honneur des joueurs des Knicks.

« Les Knicks incarnent l’esprit de New York, résilient, passionné et inarrêtable. Sur le chemin du titre, nous saluons le travail acharné et la détermination qui ont permis à cette équipe d’atteindre la finale de la conférence Est. Et nous célébrons cette équipe en renommant temporairement certaines rues de la ville, afin que tous les New-Yorkais puissent exprimer leur fierté pour les Knicks », justifie le maire, Eric Adams.

Alors que la formation menée par Tom Thibodeau vient de perdre le match d’ouverture face aux Pacers au Madison Square Garden, l’élu ajoute que « près de 8,5 millions de New-Yorkais, et des millions d’autres à travers le monde, soutiennent les Knicks dans cette aventure extraordinaire ».

watch out new york. WE’RE TAKING OVER stop by the newly renamed streets ⤵️ https://t.co/pSJh323wAh pic.twitter.com/GvSVh18A3k — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 21, 2025

Les 15 joueurs de l’effectif ont eu droit à cet honneur, avec des rues renommées en fonction de leur numéro de maillot. Jalen Brunson, n°11, a ainsi un panneau « Jalen Brunson Boulevard » à l’intersection de la West 11th Street et de la 7e Avenue, là où Karl-Anthony Towns (32) Square se trouve à l’angle de la 7e Avenue et de la West 32nd Street. L’ensemble constitue l’équivalent d’une droite traversant Manhattan du nord au sud.

Ces panneaux aux couleurs bleu et orange resteront en place jusqu’à la fin du parcours des locaux en playoffs. Les fans ont la possibilité d’envoyer des photos d’eux avec un panneau de rue à l’effigie d’un joueur des Knicks pour participer au « Knicks Fan Wall » qui contribue à la ferveur populaire pour l’équipe locale.