Jrue Holiday intéresse de nouveau les Clippers

On savait Dallas intéressé par les services de Jrue Holiday. Le meneur/arrière des Celtics ne devrait visiblement pas manquer de sollicitations cet été puisque ce sont désormais les Clippers qui s’ajoutent à la liste des prétendants. Selon MassLive, qui cite une source de la ligue, la franchise de Los Angeles fait partie de celles qui pourraient se positionner pour le vétéran de 34 ans.

Jrue Holiday pourrait ainsi retrouver la Californie, lui qui avait été formé à UCLA à l’université. Il apporterait aux Clippers un surplus d’expérience, dont l’équipe de Tyronn Lue ne manque pourtant pas. Le joueur des Celtics pourrait surtout combler un vide sur la ligne arrière aux côtés de James Harden. Si Kris Dunn a fait du bon boulot par ses qualités défensives, les adversaires des Clippers n’hésitaient pas à le laisse seul derrière la ligne à 3-points, loin d’être son exercice de prédilection (33,5 % cette saison).

Un trade où tout le monde pourrait être content ?

Avec l’ancien Sixer, Pelican ou Buck, les pensionnaires de l’Intuit Dome récupéreraient un joueur rompu aux longs parcours de playoffs (champion en 2021 avec Milwaukee, et en 2024 avec Boston), et un joueur qui cocherait beaucoup de besoins potentiels (création, défense, adresse). Resterait encore à Los Angeles d’articuler un trade suffisamment attractif pour les Celtics, qui vont chercher à alléger leur masse salariale, d’autant plus avec un exercice à venir sans Jayson Tatum, qui sera absent de longs mois après s’être rompu le tendon d’Achille contre les Knicks en playoffs.

Masslive évoque une contrepartie autour de Bogdan Bogdanovic (16 millions de dollars ces deux prochaines saisons, la deuxième avec une « team option ») et des deux contrats moindres comme ceux de Drew Eubanks, Jordan Miller ou Cam Christie. En 2023 déjà, Jrue Holiday intéressait les Clippers pour entourer Paul George et Kawhi Leonard, avant qu’il ne rejoigne Boston dans un échange avec Portland, davantage séduit par l’offre des Celtics (Malcolm Brogdon, Robert Williams III et deux tours de draft).

Son arrivée dans la Cité des Anges poserait toutefois question financièrement, avec le trio Kawhi Leonard (33 ans), James Harden (36 ans cet été), Jrue Holiday (34 ans) qui occuperait à eux trois près de 120 millions de dollars de la masse salariale.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.8 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.2 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.0 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 ☆ PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.6 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.8 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 ☆ MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 2024-25 BOS 62 31 44.3 35.3 90.9 1.2 3.0 4.3 3.9 1.6 1.1 1.2 0.4 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.