Avec une brillante Janelle Salaün, les Valkyries font trembler le Liberty

Les Golden State Valkyries sont en plein apprentissage pour la première saison de l’histoire de la franchise en WNBA. Et à en voir la double confrontation face au New York Liberty, les coéquipières de Carla Leite et Janelle Salaün apprennent vite !

Largement dominées deux jours plus tôt sur le parquet des championnes en titre (95-67), avec notamment 18 points de Marine Johannès, les Valkyries ont affiché un visage bien plus cohérent jeudi pour la deuxième confrontation de suite, toujours en terre new-yorkaise. Avec l’appui d’une Janelle Salaün qui a été dans tous les bons coups avec ses 18 points, 13 rebonds et 3 passes décisives, Golden State a fait plus que résister pendant trois quart-temps (57-56), et a même réussi à prendre la tête à trois minutes de la fin suite à deux paniers à 3-points de la grande soeur de Tidjane (73-75).

Natasha Cloud pour la dernière couche

Face à une Breanna Stewart encore hyperactive (27 points, à 15/19 aux lancers-francs, 7 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions, 3 contres), les Valkyries ont réussi à reprendre les devants à moins de deux minutes du terme, sur une passe décisive de Janelle Salaün pour Julie Vanloo (76-77).

Mais dans le final, c’est le New York Liberty qui a su tirer son épingle du jeu grâce à sa recrue, Natasha Cloud, entre son lay-up à 24 secondes de la fin pour passer à +3 (80) et son rebond défensif qui a suivi la tentative à 3-points de Cecilia Zandalasini et l’a renvoyée sur la ligne des lancer-francs pour deux points de plus qui ont scellé le sort du match (82-77). Si la victoire n’est pas au rendez-vous, les joueuses de Natalie Nakase ont montré leur capacité de réaction en élevant leur niveau de jeu lors de ce deuxième rendez-vous de suite face à l’une des meilleures formations de la ligue, désormais à cinq victoires en cinq matchs.

Aux côtés de Janelle Salaün dans le camp français, Carla Leite n’a joué que 8 minutes pour 2 points et 3 passes décisives, tandis qu’en face, Marine Johannès a rendu 7 points à 3/7 au tir et 1 rebond en 21 minutes. A noter que Sabrina Ionescu a également rendu sa meilleure copie offensive de ce début de saison avec 24 points.

New York rejoue dès ce soir à Washington, tandis que Golden State recevra Minnesota dimanche.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.