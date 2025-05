Le duo Johannès-Stewart sans pitié pour les Valkyries

La marche était bien trop haute pour les frêles Golden State Valkryies sur le parquet du New York Liberty, toujours invaincu depuis le début de saison. Face au championnes en titre, les coéquipières de Carla Leite et Janelle Salaün ont mesuré le chemin qui séparait la jeune franchise du très haut niveau de la WNBA. A l’image de leur équipe, les deux Françaises ont particulièrement souffert, rendant respectivement 4 et 9 points à 1/7 et 3/12. De l’autre côté du terrain, ça a été tout l’inverse, avec une Marine Johannès qui a sorti son meilleur match de la saison, à 6/11 de loin (18 points) pour épauler une Breanna Stewart encore hyperactive.

Marine Johannès en fusion !

La donne s’est considérablement compliquée pour Golden State dès le début d’un match à sens unique, durant lequel le Liberty a fait tomber la pluie de loin grâce au quatuor Ionescu-Stewart-Fiebich-Jones pour prendre 19 points d’avance en 10 minutes (22-3). Janelle Salaün a bien tenté de relancer son équipe en scorant à son tour de loin, et son équipe a mieux résisté en deuxième quart-temps, notamment face à une Marine Johannès en fusion, à l’image de son 3/3 à 3-points en moins de deux minutes, avec son tir signature sur un pied. Mais l’écart était déjà fait…

Golden State a même remporté le troisième quart-temps revenir à -16 à 10 minutes de la fin (67-51), ce qui n’a eu que pour unique réaction de piquer l’ego des New-yorkaises, qui ont fini le job sans trembler. Encore une fois, c’est Breanna Stewart qui a montré la voie, emmenant le reste de l’équipe avec elle. Le temps pour Marine Johannès de planter deux paniers à 3-points de plus pour offrir le plus gros écart du match à son équipe (95-62).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.