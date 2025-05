Jock Landale voit chez Amen Thompson le « futur » des Rockets

« Ce mec-là est un phénomène de la nature, et vous n’avez encore rien vu. » L’avertissement est signé Jock Landale et fait référence à son coéquipier Amen Thompson. Récemment élu dans le meilleur cinq défensif de la ligue, le jeune ailier des Rockets n’a cessé d’impressionner, en raison notamment de ses qualités physiques.

Auxquelles Jock Landale ne reste pas non plus insensible. « Je ne le complimente jamais en face, parce qu’on a ce genre de relation, mais dans son dos, je me dis : ‘Ce gars, c’est incroyable.’ Il va à une vitesse et fait des choses qu’on ne peut tout simplement pas enseigner. Et en plus de ça, c’est une vraie éponge, il absorbe tout. C’est un acharné de la salle », poursuit l’Australien à son sujet.

Ce dernier se souvient de cette scène impliquant Amen Thompson avec Tyler Herro, engendrant deux matchs de suspension pour le premier cité. « On a vu plusieurs fois (ce genre de choses) au fil de l’année, même à l’entraînement. Il a comme un interrupteur. Il entre sur le terrain, et là, bam. C’est un malade. Il a tout ce qu’il faut pour devenir une superstar dans cette ligue pendant très longtemps », livre le pivot.

All-Star dès l’an prochain ?

Avant de suivre une telle trajectoire, il devra grimper dans la hiérarchie des Rockets, plutôt tirés par le trio Alperen Sengun, Jalen Green et Fred VanVleet aujourd’hui. Jock Landale rappelle alors que son coéquipier a récupéré une place dans le cinq cette saison quand Jabari Smith Jr. s’est retrouvé coincé à l’infirmerie. « À partir de là, il a vraiment éclaté, et c’était genre ‘Oh mon Dieu’ », rapporte l’Australien.

La production d’Amen Thompson a grimpé en flèche du fait de ce changement de statut. Après le All-Star Game, il a par exemple tourné à 15 points, 8.5 rebonds et 5 passes de moyenne. Une production à peu près comparable à celle affichée en playoffs. « Beaucoup d’entre nous, à la fin de la dernière saison, se disaient : ‘Ce gars est l’avenir du programme.’ Voir ça se concrétiser (en playoffs), on s’est dit : ‘Ouais, ce mec, c’est autre chose.’ »

Résultat, Jock Landale lui prédit logiquement un destin étoilé : « S’il n’est pas All-Star l’année prochaine, ce sera de sa faute. »

Amen Thompson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 HOU 62 22 53.6 13.8 68.4 2.4 4.2 6.6 2.6 2.3 1.3 1.5 0.6 9.5 2024-25 HOU 69 32 55.7 27.5 68.4 2.8 5.4 8.2 3.8 2.4 1.4 2.0 1.3 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.