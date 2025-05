Mark Daigneault : « C’est si facile de coacher cette équipe »

« Ils sont idiots ! », sourit Mark Daigneault tandis que Shai Gilgeous-Alexander et Chet Holmgren réajustent sa casquette après que d’autres lui ont couvert le dos de serviettes. Localement, la pratique a un nom : se faire « gallowed » – un terme repris en conférence de presse – en référence à Nick Gallo, le journaliste d’OKC gentiment chahuté à chaque interview d’après-match du Thunder.

Le coach d’OKC a eu le droit à cet honneur pour célébrer la qualification de l’équipe en Finals NBA. « Ces gars-là, sérieux… C’est une équipe tellement sympa. On est content d’aller en finale, mais je ne veux pas m’arrêter de coacher cette équipe non plus. Ils sont comme ça au quotidien. C’est une expérience incroyable tous les jours d’être avec eux. Ils puisent cette énergie les uns des autres. L’énergie est une ressource et ils l’apportent à l’environnement, on en bénéficie tous », lâche le coach.

Celui-ci estime être le premier bénéficiaire de l’ambiance presque universitaire générée par ce jeune groupe. En conséquence, le coach estime être « capable de coacher au mieux grâce à ce groupe de joueurs ». Un groupe né d’une reconstruction éclair après le départ de Russell Westbrook, sur la base principalement de bonnes acquisitions à la Draft.

Une grande intégrité

Et de la signature bien sentie de quelques rouages clés lors de la dernière intersaison (Alex Caruso et Isaiah Hartenstein). Sans oublier le transfert qui a transfiguré cette équipe : l’envoi de Paul George aux Clippers pour mettre la main sur le futur MVP de la ligue, Shai Gilgeous-Alexander. Arrivé comme assistant en 2019, Mark Daigneault a hérité d’un groupe où les égos prenaient moins de place qu’ailleurs.

« Ils sont très professionnels, constamment professionnels. Ce sont des personnes de grande intégrité, issues de milieux empreints de valeurs. Ils sont incroyablement compétitifs. Et avant tout, ils privilégient toujours l’équipe. Je ne pourrais pas être plus heureux pour eux parce qu’ils investissent tellement dans leur jeu. Ils investissent également beaucoup les uns dans les autres et dans l’équipe. Ce qu’ils ont bâti est quelque chose de très rare dans le basket professionnel », estime-t-il.

Le coach décrit encore un vestiaire où chacun se montre « reconnaissant, humble, respectueux, gentil, professionnel », ce qui facilite le coaching. Son explication à cet état de fait ? « Je crois que c’est lié à là où ils viennent, ce sont leurs familles. Quand on élargit la perspective, quand on regarde leur foyer, qui il y a autour d’eux […] Tout s’emboîte et prend sens. Ce sont d’abord de belles personnes. C’est la raison pour laquelle c’est si facile de coacher cette équipe », termine-t-il.