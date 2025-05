Diana Taurasi voit Paige Bueckers devenir la meilleure joueuse de WNBA

Les joueuses issues de Connecticut forment un clan très soudé en WNBA, qui se soutient et s’encourage continuellement. Nouvelle démonstration avec les compliments de Diana Taurasi sur Paige Bueckers.

La première a pris sa retraite alors que la deuxième vient de débuter sa carrière professionnelle, mais la meilleure marqueuse de l’histoire de la Grande Ligue féminine ne tarit pas d’éloges sur l’ancienne Huskie.

« La meilleure chose quand on joue à Connecticut, c’est qu’on ne perd pas beaucoup de matchs, et la pire chose quand on joue à Connecticut, c’est qu’on ne perd pas beaucoup de matchs » explique-t-elle dans le podcast de The Athletic, « No Offseason ». « Mais la WNBA et les autres plateformes, comme je l’ai déjà dit, c’est quelque chose de différent, et il y a différents défis à relever en tant qu’individu et en tant qu’équipe. »

Championne NCAA, Paige Bueckers l’a vite découvert en perdant ses quatre premiers matches avec les Wings.

« Paige était une joueuse différente entre le premier et le deuxième match. Et du deuxième au dixième match, elle sera une joueuse différente »

« Évidemment, quand on est choisi en première position, on va généralement dans une équipe qui est en reconstruction et qui commence quelque chose de nouveau » continue la légende. « Dallas a une grande histoire et eu de grandes joueuses, mais l’année dernière, leur saison ne s’est pas déroulée comme prévu, et c’est la raison pour laquelle ils ont récupéré le premier choix. Il y a donc beaucoup de défis à relever lorsqu’on arrive dans une équipe et une franchise en reconstruction, et il faut changer sa vision des victoires et des défaites. Vous prenez les victoires mais aussi le fait que vous vous améliorez à chaque match, et comme vous pouvez déjà le constater, Paige était une joueuse différente entre le premier et le deuxième match. Et du deuxième au dixième match, elle sera une joueuse différente. Il en va de même pour leur équipe. »

Diana Taurasi ne se fait donc aucun souci pour sa jeune protégée, et plus globalement pour son impact en WNBA.

« Ce que je sais de Paige, c’est qu’elle a les pieds sur terre, qu’elle est patiente et qu’elle est très bien préparée. Elle a appris cela au cours des quatre ou cinq dernières années, à Connecticut, et cela va changer la façon dont vous regardez cette équipe. Un jour, elle finira par être la meilleure joueuse de la ligue, c’est certain. »