Malgré sa jeunesse, le Thunder affiche une étonnante maturité

Le Thunder est désormais à une victoire des Finals. Vu le niveau de l’équipe durant la saison régulière (68-14), ça peut sembler être un train qui arrive à l’heure. Pourtant, cette équipe a été bousculée en playoffs. Face aux Nuggets, en étant menée 2-1, ou après le Game 3 perdu dans les grandes largeurs à Minnesota.

Mais à chaque fois, ce groupe, même encore très jeune, a réagi avec autorité. Chaque épreuve est passée avec brio et renforce encore la maturité et les certitudes de Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers.

« Dans notre approche avant le match. Dans les moments de regroupement dans les matches », répond, à The Athletic, Mark Daigneault quand on lui demande quand il observe la progression de son groupe. « C’est très rationnel, calme, pas dans l’émotion. Ils ont conscience de ce qu’il se passe. Ils savent quand l’équipe en face a la dynamique, quand les arbitres sifflent comme ça ou comme ça. Ils mettent tout en perspective. Quand ils se parlent, c’est productif. C’est le signe d’une équipe mature. »

Le coach remarque aussi que « ces expériences sont très riches pour nous. Il a fallu répondre à l’adversité depuis deux semaines. La série contre Denver nous a rendu meilleurs, cette série aussi. C’est un énorme pas en avant ».

Des fins de rencontre bien négociées

Déjà très fort, le Thunder a donc appris de sa série difficile, gagnée à l’issue du Game 7, face aux Nuggets et continue de le faire dans cette première finale de conférence.

« Je suis fier de ça : on apprend et on s’améliore », se réjouit Alex Caruso. « J’en ai parlé un peu pendant la série contre Denver. C’était une équipe qui allait nous pousser à bien faire les choses car ils sont tellement intelligents, malins, c’est une formation qui a gagné le titre. On a progressé au fil de la série, surtout dans les fins de match. »

Comme le MVP 2025 et ses coéquipiers avaient écarté leurs adversaires avec une moyenne record (12.2 points), cela ne laissait que peu de place à des matches serrés. En playoffs, avec « SGA » ou Jalen Williams, ils ont su négocier ces moments chauds. Et aussi rebondir suite à l’énorme gifle dans le Game 3 face aux Wolves, après une prestation décevante, indigne de leur niveau.

« C’est une jeune équipe qui s’est détendue l’autre soir. On n’avait pas la bonne intensité, le bon état d’esprit pour une rencontre où on mène 2-0 à l’extérieur », regrette Alex Caruso. « Toute l’équipe apprend de ces expériences et notre réponse, du début à la fin – la concentration, l’impact physique, les efforts -, fut celle qu’on attend d’une équipe qui a perdu comme ça auparavant. »