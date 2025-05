Mitchell Robinson, symbole du mauvais démarrage des Knicks

C’est bien connu : on ne change pas une équipe qui gagne. Tom Thibodeau a donc confirmé son changement de cinq majeur pour le Game 4 à Indiana, avec Mitchell Robinson présent sur le parquet dès l’entre-deux et Josh Hart sur le banc. Sauf que ça n’a pas fonctionné du tout…

Les Pacers ont inscrit 43 points en douze minutes, en shootant à 68% de réussite au shoot et 75% à 3-pts, et en perdant uniquement deux ballons. Le pivot a seulement pris un seul rebond dans ce premier quart-temps en presque dix minutes.

« On a mal démarré, surtout en première période. C’était mieux en seconde période, mais on ne peut pas se le permettre, surtout en ce moment. Il faut être meilleur dès le début », indique le joueur de New York. « Ça commence avec moi. Je n’ai pas assez parlé. Je suis le pilier de la défense et si je ne parle pas, personne ne le fait. »

Non seulement, Mitchell Robinson n’a pas pesé au rebond, alors qu’il est là pour ça, mais il a surtout souffert sur les changements en défense, notamment quand il s’est retrouvé face à Tyrese Haliburton. Éloigné du cercle, les espaces pour les pénétrations des Pacers ont alors été importants.

« Haliburton est un grand joueur et on ne défend pas sur les grands joueurs de manière individuelle, c’est toute l’équipe qui doit le faire. Et si un joueur ne fait pas son travail, tout le monde se retrouve en difficulté », rappelle Tom Thibodeau. « C’est une combinaison de plusieurs choses : défense en transition, les isolations, le pick-and-roll. Tout le monde doit être à l’unisson et faire les bonnes lectures. »

Si Mitchell Robinson s’est un peu réveillé après la pause (il finira avec 6 points et 7 rebonds), c’était trop tard et les Knicks, qui n’ont pas réussi à faire un nouveau comeback, ont fini par se brûler. Réaction attendue et obligatoire dans le Game 5 à Madison Square Garden. « Il faudra jouer avec urgence », prévient le pivot.

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1

