À trop jouer avec le feu, les Knicks ont fini par se brûler

S’ils n’ont jamais lâché, les Knicks ont néanmoins été très globalement dominés dans ce Game 4 à Indiana. Ce sont les Pacers qui ont dicté le rythme et Jalen Brunson et sa bande ont subi la cadence de leur adversaire, la nourrissant souvent même, puisqu’ils ont perdu 17 ballons, qui ont permis à Indiana de marquer 20 points.

« Pour beaucoup d’entre eux, on a le contrôle dessus. On doit être plus vigilant, plus agressif. Mais perdre des ballons sans la pression défensive, ce n’est pas nous », se lamente le meneur de jeu. « Notre premier quart-temps, qui a donné le ton, est problématique avec 43 points encaissés », poursuit Tom Thibodeau. « On a perdu des ballons qui donnent des transitions. On savait que le match serait joué sur un rythme rapide mais on s’est tué avec nos ballons perdus. »

La magie n’a pas opéré cette fois

Pourtant, en gagnant la bataille des rebonds (44-33), les Knicks avaient réussi quelque chose d’important dans un match de playoffs, non ?

« Parfois, on pense gagner au niveau des statistiques et que ça suffit pour gagner le match. Sauf que les playoffs ont montré que même si on gagne ces batailles, on peut perdre les matches », analyse Karl-Anthony Towns. « Il y a des moments où gagner ces batailles qui, selon ce qu’on a toujours dit, assurent la victoire, ne permet pas de remporter les rencontres. Ça n’a pas de sens de gagner au rebond et dans d’autres domaines et de perdre tout de même. Ce sont les petites choses qui nous coûtent et qui changent la partie. Ce n’est qu’une catégorie statistique et on n’a pas fait assez. »

Rois du comeback avec trois matches gagnés dans ces playoffs après avoir été menés de 20 points, les joueurs de New York savent aussi qu’ils ne peuvent pas toujours être en réaction. Il faut passer le mode action et s’y tenir et ne pas toujours attendre un miracle ni compter sur leur exceptionnelle capacité de retour.

« On n’a pas su égaler leur rythme, et comme ce fut le cas déjà dans nos playoffs, on prend un écart et on revient. Mais on a confiance en nous, dans un match serré, quand arrive le dernier quart-temps, pour montrer notre résilience », indique l’intérieur des Knicks. « Mais on se brûle aussi quand on se met trop souvent dans ces situations et dans ce match, on s’est brûlé. On était derrière et on pensait qu’en quatrième quart-temps, on allait trouver un moyen de l’emporter. Mais on n’avait pas cette magie. »