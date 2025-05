Sympathique Top 5 avec un shoot hyper lointain, à la limite des 24 secondes, signé Tyrese Haliburton. Un shoot qui fait très mal à ce moment-là du match… On retrouve le duel entre Karl-Anthony Towns et Pascal Siakam, avec le premier qui part au dunk après une belle feinte, tandis que le second lui casse les chevilles sur son cross.

La première place est pour Aaron Nesmith avec un joli dunk en contre-attaque.