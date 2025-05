Le réveil soudain de Bennedict Mathurin

Au regard de sa production en saison régulière, sa première campagne de playoffs est relativement discrète. D’autant que son temps de jeu avait beaucoup chuté depuis la milieu de la série face aux Cavs. Cette nuit, dans le Game 4 face aux Knicks, Bennedict Mathurin a rappelé quel formidable booster offensif il pouvait être.

« Il s’est installé dans le match. Il avait besoin de voir le ballon rentrer. C’est clairement un gars qui nous a manqué l’an dernier en playoffs. Je trouve qu’il a vraiment bien réagi et fait un excellent match dans l’ensemble », félicite Tyrese Haliburton.

Son coéquipier a fait une belle rentrée à la fin du premier quart-temps, en marquant à mi-distance… quatre secondes après avoir été envoyé sur le parquet. Ce sera son seul tir en périphérie converti dans la soirée. Pour le reste, il n’a cessé d’aller agresser la défense adverse, s’offrant de nombreux passages sur la ligne des lancers-francs.

Onze au total, pour 10 lancers convertis ! Un ratio énorme au regard de son temps passé sur le parquet. L’arrière, qui n’avait inscrit que 15 points en tout sur ses cinq derniers matchs, a fini avec 20 unités (5/8 aux tirs), 2 rebonds et 2 passes en… 12 minutes ! Rentabilité maximale donc pour Bennedict Mathurin qui s’est retrouvé dans une prise de catch avec Jalen Brunson.

Un temps de jeu presque divisé par deux

« Il est en grande partie responsable de la victoire aujourd’hui. Il traversait une période difficile. Sa résilience et la manière dont il est arrivé, avec autant d’agressivité… Il a été énorme pour nous. Il avait l’air libéré sur le terrain, il jouait comme Benn sait le faire. J’ai adoré son énergie globale et l’intensité avec laquelle il a joué. Je suis content pour lui parce que je sais à quel point il tient au jeu, à s’améliorer, et à vouloir être un élément clé de notre réussite », salue Pascal Siakam.

« Je suis fier de Benn Mathurin. Ce gars est resté prêt, il est venu hier, a bossé. On n’a pas cessé de l’encourager à rester prêt, à lui dire qu’on avait besoin de lui, que les playoffs sont une toute autre affaire. Ce soir, il a été excellent, il nous a donné un énorme coup de pouce », apprécie Rick Carlisle. « Je ne veux pas paraître trop fou, mais tu n’as pas besoin de te préparer si t’es toujours prêt », complète son joueur.

Son temps de jeu a drastiquement baissé depuis le début des phases finales. Auteur de 16 points de moyenne en 30 minutes en saison régulière, le titulaire en début de saison ne joue plus que 16 minutes en playoffs, pour environ 10 points de moyenne. « C’est un jeune homme confiant et dur. Vraiment dur. Dans une série de playoffs difficile contre un adversaire coriace comme celui-là, il a totalement sa place », dit encore son coach.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 30 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.2 0.7 1.9 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.