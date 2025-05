Cela fait désormais plus d’un mois que Giannis Antetokounmpo est en vacances et, en attendant de trancher sur son avenir à Milwaukee, le « Greek Freak » passe un peu de temps sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il a fini dans le Top 5 des votes pour le MVP pour la septième année consécutive, l’ailier fort des Bucks donne ainsi son avis sur différents sujets, plus ou moins sérieux. Et hier, il a ainsi confirmé qu’il était pour la mise en place d’un All-Star Game au format « Team USA » vs « Team World ».

This should be next year All Star Game format!! Must see basketball https://t.co/OFtmk6JNxW

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 26, 2025