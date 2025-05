Comment un fan des Wolves aurait pu tout changer sur la dernière possession

Il y avait eu le « Steve Bartman incident » en baseball, quand Steve Bartman, fan des Chicago Cubs, avait touché une balle pas encore sortie de l’aire de jeu et complètement perturbé son équipe de cœur lors d’un match de playoffs en 2003. Il y aurait pu y avoir le « Wolvesgate » lundi lors du Game 4 contre le Thunder.

Car dans les derniers instants de la rencontre, un supporter de Minnesota a récupéré un ballon qui allait sortir, mais avant qu’il ne touche le sol, et qui était donc encore en jeu. Ce geste a donné lieu à une confusion générale quelques instants, avant de permettre aux Wolves de récupérer une dernière munition, finalement en vain.

Anthony Edwards venait de rater intentionnellement son deuxième lancer-franc à 128-126 et 3,5 secondes à jouer, dans l’espoir qu’un de ses coéquipiers ne s’empare du rebond offensif.

Raté, le ballon est revenu dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander après avoir plongé au sol. Le meneur d’OKC a alors lancé le ballon vers l’autre côté du terrain pour gagner du temps, voire que le buzzer retentisse. Problème, un spectateur au premier rang a attrapé la balle en l’air avec un dixième de seconde à l’horloge.

Si aucun joueur du Thunder n’était assez proche pour tenter de sauver le ballon, le geste du fan des Wolves a donné lieu à deux bonnes minutes d’interrogations et de protestations de part et d’autre. Le règlement NBA prévoit le cas dit de « verbal fan interference », quand un supporter tient des propos déplacés ou injurieux envers un des acteurs du jeu. Mais pas quand un spectateur intervient durant une action…

Shai Gilgeous-Alexander a trouvé ça « malin »

Les arbitres ont redonné le ballon aux Wolves, même si Rudy Gobert a peut-être touché la relance de son adversaire, et il restait encore à savoir avec combien de temps au chronomètre, qui s’était arrêté avec un dixième de seconde seulement à jouer. Insuffisant donc pour une dernière action autre qu’une claquette. Mais les ralentis ont montré qu’il restait 0,6 seconde à l’horloge au moment où le fan a attrapé le cuir.

Face à ce cas rarissime, et qui ne semble pas spécifiquement défini par les règles, les arbitres ont finalement redonné 0,3 secondes à jouer. Parce qu’ils ont estimé que c’était le temps qui aurait été disponible si le fan n’était pas intervenu et que le ballon avait touché le sol ? Parce qu’ils ont pris en compte le léger retard au démarrage de l’horloge sur le lancer ? Peut-être que la NBA éclaircira la situation un peu plus tard…

Shai Gilgeous-Alexander a en tout cas préféré en sourire, estimant que le fan avait été « malin », même si cette ultime chance n’a rien donné, la remise en jeu de Julius Randle terminant dans les mains de Jalen Williams. Mais ce geste du supporter, finalement anecdotique, a offert un toute petite chance supplémentaire à son équipe, qui n’aurait pas manqué de susciter les discussions si elle avait été concluante. La NBA se penchera peut-être à l’avenir pour clarifier cette situation et éviter une éventuelle controverse.

Une situation similaire avait eu lieu le 28 février 2011 entre New Jersey et Phoenix, lorsqu’un supporter des Nets avait touché un ballon que tentait de sauver Steve Nash. Alors que la balle était revenue dans les mains d’un joueur des Nets, les arbitres avaient rendu le ballon aux visiteurs, sans que la ligue ne modifie ses règles par la suite.