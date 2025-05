Les Pacers ont besoin de retrouver leur rythme

En conférence de presse après la défaite au Game 3, Tyrese Haliburton, Pascal Siakam et Rick Carlisle avaient tous les trois affirmé qu’ils allaient trouver les raisons de ce revers lors de la séance vidéo prévue ce lundi.

« Nous devons être plus agressifs, mieux défendre, jouer plus vite et prendre plus de rebonds », énumère Rick Carlisle sur les causes de cette défaite.

Parmi toutes les raisons évoquées, il y a la question du rythme des Pacers lors de cette troisième manche. Indiana est une équipe qui attaque vite et pourtant cela ne s’est pas ressenti lors de la seconde période du dernier match. Tyrese Haliburton avait assumé la responsabilité de cette défaite en expliquant qu’il n’avait pas su mettre ses coéquipiers dans de bonnes conditions, ce qui pourrait expliquer le terrible 5/19 au tir dans le dernier quart-temps.

« Nous avons ralenti et joué à leur rythme », regrette T.J. McConnell. « Nous devons continuer à jouer vite et rester nous-mêmes peu importe si on marque ou si on rate. Je ne pense pas que nous l’ayons fait. »

La surprise du banc des Knicks

Autre élément qui a pu perturber les Pacers, les ajustements de Tom Thibodeau. Depuis le début de ces playoffs, l’entraîneur de New York utilise une rotation limitée composée de seulement sept joueurs.

Lors de cette troisième manche, il a modifié son cinq de départ avec l’intégration de Mitchell Robinson à la place de Josh Hart, mais il a aussi puisé dans son banc avec quatre joueurs entrés en jeu et qui ont tous fini avec un +/- positif dont Landry Shamet et son +12 en un peu plus de 11 minutes.

« Une série de playoffs ressemble à une partie d’échec », explique T.J. McConnell. « Il (Tom Thibodeau) n’avait pas beaucoup utilisé son banc durant les deux premiers matchs. Au Game 3, il s’en est davantage servi et ils ont tous bien joué. Ils ont de bons joueurs mais nous serons prêts à contrer ça pour le Game 4. »

Rick Carlisle complète : « Nous avons de la profondeur et c’est l’une de nos principales forces. Nous avons joué notre jeu plutôt que de nous plier à leur rythme. Nous allons être meilleurs dans beaucoup de domaines. »

Si les Pacers ont perdu tous leurs Game 3 durant ces playoffs, ils ont toutefois remporté la quatrième manche face aux Bucks et aux Cavaliers. Les Knicks sont prévenus…