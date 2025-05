Des Pacers aux deux visages

Lorsque les Pacers ont passé un 13-0 pour prendre 20 points d’avance dans le deuxième quart-temps, beaucoup ont imaginé que les Knicks allaient prendre une fessée et réserver leurs billets pour les vacances… Mais les joueurs de Tom Thibodeau sont devenus des spécialistes des renversements de situation, et au-delà du réveil de Karl-Anthony Towns dans le quatrième quart-temps, c’est l’attaque d’Indiana qui s’est grippée à la fin du 3e quart-temps.

« On a mal commencé le quatrième quart-temps, ce qui a donné lieu à ce match serré où nous n’avons pas attaqué correctement« , constate l’entraîneur des Pacers, Rick Carlisle. « Parfois, nous avons pris de bons tirs et ils ne sont pas rentrés, cela fait partie du jeu. »

Pour Tyrese Haliburton, « un match comme cela se joue à une ou deux possessions. Beaucoup de nos problèmes en attaque sur la seconde période viennent de moi, je dois faire mieux. Mettre que 42 points en une seule mi-temps, ce n’est pas nous. »

Une inefficacité offensive qui peut s’expliquer, en partie, par la blessure à la cheville d’Aaron Nesmith au milieu du 3e quart-temps alors que les Pacers comptaient encore 15 points d’avance (74-59). Lieutenant précieux, capable de prendre feu comme ce Game 1 où il avait inscrit 30 points avec six tirs à 3-points dans le dernier quart-temps, il est revenu en jeu à sept minutes du terme, mais les Knicks avaient pris l’avantage (89-88).

« Quand vous perdez un joueur comme ça, cela affecte votre manière de bien finir les quart-temps, mais ce n’est pas une excuse« , rappelle Rick Carlisle. « Peu importe les joueurs sur le terrain, vous devez mieux attaquer et accomplir toutes les choses nécessaires pour maintenir votre avance et gagner le match. »

Une défaite à relativiser

Malgré cette « dure défaite » comme la qualifie Rick Carlisle, les Pacers mènent 2-1 et ont livré une bonne première mi-temps avant de totalement s’écrouler en fin de rencontre. Ils ont encore l’avantage du terrain, et même s’ils reverront le Madison Square Garden, il n’y a pas lieu de paniquer.

« Pendant plus d’une mi-temps, nous avons bien défendu et proposé du bon basket« , souligne Pascal Siakam. « On va trouver ce qui n’a pas fonctionné et corriger ça. Ce n’est qu’un match. »

Un constat que partage Tyrese Haliburton : « Jusqu’ici, on proposait une belle série en attaque. C’est la première fois qu’on a une mauvaise mi-temps. On les a limités à 106 points, normalement on doit gagner cette rencontre, mais on va revoir le match pour voir où on doit s’améliorer. »

Reste à savoir si les Pacers montreront le visage de la première mi-temps, ou celui de la seconde…