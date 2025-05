Le MVP de la nuit | Le KAT retombe toujours sur ses pattes

Les Knicks sont encore en vie, et doivent en grande partie leur sursis à la performance de Karl-Anthony Towns. Si chaque joueur a fait sa part du boulot dans l’énorme comeback réalisé dès la fin de la première mi-temps pour revenir d’un écart de 20 points, c’est bien KAT qui a été l’étincelle qui a tout fait basculer dans le dernier acte.

Auteur de seulement 4 points à 12 minutes de la fin, l’intérieur new-yorkais a pris feu, alignant 20 points dont trois flèches à 3-points mais aussi en claquant un énorme dunk sur Andrew Nembhard. De quoi changer progressivement la dynamique de l’équipe et le « momentum » du match en faveur des Knicks, passés à +4 et qui ont su conserver l’avantage jusqu’au bout pour remporter miraculeusement ce Game 3.

L’exploit est d’autant plus retentissant qu’il a été réalisé avec un Jalen Brunson en grande difficulté et limité à cause des fautes après avoir récolté sa cinquième faute dès son retour au jeu dans le quatrième quart-temps.

Mais le reste de l’équipe a fait plus que compenser, et Karl-Anthony Towns a su les récompenser en sortant des actions décisives le moment voulu.

Les Knicks reverront leur public

« Il a été incroyable, il est fait pour des moments comme ça, et il nous a guidés jusqu’au bout. La façon dont il a fait ça, c’était incroyable », a reconnu Jalen Brunson, qui a gardé confiance en ses troupes jusqu’au bout, même depuis le banc.

Karl-Anthony Towns a lui aussi été en difficulté à cause des fautes, mais a su mieux gérer sur la fin, ce qui lui a permis de rester sur le terrain et de se venger à grands coups de paniers plus exceptionnels les uns que les autres.

« C’est toujours une bonne sensation quand on peut gagner. On était à 0-2 et on a trouvé un moyen de gagner, ça devrait élever notre niveau de confiance et le moral de l’équipe », a-t-il déclaré dès la fin du match. « Quand j’ai eu la chance de faire ce que je sais faire dans le quatrième quart-temps, c’est clair que j’allais saisir cette opportunité. Je voulais juste entrer sur le terrain et donner à notre équipe une chance de gagner. Je suis heureux d’avoir réussi à le faire ».

Grâce à sa performance, les Knicks sont toujours en vie et viennent de mettre un sacré coup au moral des Pacers avant de passer au Game 4. Une histoire est peut-être née cette nuit en attendant la suite. Quoiqu’il arrive, les New-Yorkais retourneront défendre leurs chances au Madison Square Garden pour le Game 5.

« J’y vois de la hargne, et de la continuité », a ajouté Karl-Anthony Towns sur ce succès. « Cette équipe est spéciale, ce vestiaire est spécial. Pour nous, d’avoir montré cette hargne, ça en dit long sur le caractère, les personnalités et les sacrifices que tout le monde dans le vestiaire a été capable de faire ».