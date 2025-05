Jalen Williams, plus qu’un lieutenant pour Shai-Gilgeous Alexander

Avec sa saison régulière très décorée (troisième équipe All-NBA, deuxième All-Defensive et All-Star), Jalen Williams a changé de dimension depuis quelques mois. Et ce genre de match comme le Game 4 à Minnesota confirme que, quand il est dans un bon soir, l’ailier est un très fort joueur, et sans doute plus qu’un simple lieutenant de Shai Gilgeous-Alexander.

Mais après son Game 3 raté (comme tout le Thunder), terminé avec 13 points à 3/9 au shoot et 4 ballons perdus en 24 minutes, il avait été ciblé par les critiques. Logiquement vu son nouveau statut, qui s’affirme de mois en mois.

« Si on n’est pas un vrai bon joueur, on ne va sans doute pas être scruté. Beaucoup des gens qui parlent de moi ne sont pas capables de faire ce que je fais », a réagi Jalen Williams après la victoire d’Oklahoma City à Minnesota dans le Game 4. « Je le sais ça, donc ça me donne confiance. Le basket, c’est bien plus que marquer et faire des actions héroïques à chaque fois. Il y a tellement de choses à faire dans une rencontre pour avoir de l’impact. Je vois les choses comme ça. »

Une performance tout en contrôle

Difficile de le critiquer après cette quatrième manche. Avec ses 13 points en premier quart-temps, il a lancé le Thunder et a conclu ce match avec 34 points (record en carrière en playoffs) à 13/25 au shoot dont 6/9 à 3-pts, 5 passes et 3 interceptions. Shai Gilgeous-Alexander fut encore plus fort, mais l’ailier a été capital dans cette victoire si importante pour la franchise.

« Il a été spécial. Il a été bon, du début à la fin. Il était agressif. Il a été lui-même », constate le MVP 2025. « Il n’a pas obtenu toutes ses récompenses par hasard cette saison et il l’a prouvé. »

« Il est encore en apprentissage », ajoute pourtant son coach Mark Daigneault. « C’est toujours un jeune joueur et ce sont de riches expériences pour lui. Lors du dernier match, les Wolves avaient réalisé un bon travail sur lui, pour le forcer à aller à droite, à dribbler avec sa main droite. Il avait forcé un peu les choses pour aller sur sa main gauche alors que, dans cette rencontre, il a pris ce qu’on lui a donné. Il a été dans le contrôle une grande partie de la rencontre. Il n’a jamais semblé se précipiter, ni dominé par ce qu’on lui imposait. C’est ce que font les grands joueurs. Il s’est très bien adapté et a été remarquable offensivement. »

Jalen Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 75 30 52.1 35.6 81.2 1.1 3.4 4.5 3.3 2.5 1.4 1.6 0.5 14.1 2023-24 OKC 71 31 54.0 42.7 81.4 0.5 3.5 4.0 4.5 2.5 1.1 1.7 0.6 19.1 2024-25 ☆ OKC 69 32 48.4 36.5 78.9 0.9 4.5 5.3 5.1 2.3 1.6 2.2 0.7 21.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.